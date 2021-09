Unikl design a nálož detailů iPhonů 14 (Pro)

Blíží se iPhone snů. Tak přesně takto by se dal v krátkosti shrnout čerstvý únik designu a detailů iPhonů 14 (Pro), o který se postaral přední leaker Jon Prosser spolu se svými zdroji přímo z Applu a jeho dodavatelského řetězce. Informace od něj jsou totiž de facto popisem iPhonu, po kterém jablíčkáři volají již dlouhé roky. Na co se tedy můžeme těšit?

Prosser potvrdil, že iPhony 14 (Pro) dorazí zcela bez výřezu, zato však s “průstřelem” v displeji po vzoru androidích telefonů. V průstřelu by měla být umístěna přední FaceTime kamerka, zbytek by pak měl být Apple schopen ukrýt přímo pod displej. Dalšího velmi zajímavého vylepšení se dočkají záda telefonu, do kterých se po letech konečně zcela ukryje modul fotoaparátu a celá zadní strana iPhonu 14 tak bude v jedné rovině, jako tomu bylo do iPhonu 5S.

Naplnit by se taktéž měly spekulace týkající se nasazení titanu namísto oceli. Apple totiž plánuje využít titanový rámeček, který bude jako již tradičně vložen mezi zadní sklo a displej. Na boku telefonu pak nenajdeme podlouhlá tlačítka pro regulaci hlasitosti, nýbrž tlačítka kulatá, která Apple taktéž využíval u iPhonů 4 a 5. Podobně designovaný bude i spodek telefonu, respektive pak jeho výdechy reproduktoru. Ty se skryjí do podlouhlých štěrbin, na jejichž spodku budou zřejmě “jen” mřížky skrývající pod sebou reproduktory. A možná to nejdůležitější – Lightning se minimálně u jednoho iPhonu pro příští rok objeví.

Ačkoliv se může zdát, že je na úniky ohledně iPhonů 14 ještě brzy, jelikož stále čekáme na iPhony 13, pravdou je, že tomu tak není. Předešlé roky totiž ukázaly, že první reálné úniky nových iPhonů se totiž začínají skutečně objevovat již v období představení jejich předešlé generace, což se děje i letos. Informace od Jona Prossera tedy rozhodně nemá smysl brát na lehkou váhu, byť je samozřejmě potřeba si určitý odstup zachovat.