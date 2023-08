Dočkáme se konečně? Apple plánuje Face ID pro MacBook Pro a iMac 

Společnost Apple hodlá biometrické ověřování pomocí obličeje, tedy Face ID známé z iPhonů a iPadů, zavést i do světa počítačů Mac. Mělo by se tak stát nejen u MacBooků Pro, které třeba již nyní obsahují výřez pro kameru, ale i u iMacu.

Když se podíváme na historii Touch ID, tak to začínalo v iPhonu, později přešlo i do iPadu a nyní je v MacBoocích Air, Pro a stejně tak iMacu na jeho klávesnici. Podobný proces by tedy měl být i s Face ID, kdy se po iPhonech a iPadech podívá i do světa počítačů Applu. Už dříve jsme slyšeli přímo z úst zástupců Applu, že Face ID přijde do více zařízení, a nově udělený patent by to mohl potvrzovat.

Patent má název „Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device“ a týká se především přidání Face ID do MacBooků. Apple v patentové přihlášce zdůrazňuje, jak uživatelé ukládají své citlivé informace, a také to, že díky možnostem přenosného počítače jej lidé používají ke stále složitější práci, což je potenciální problém.

„Aby se zabránilo přístupu neoprávněných uživatelů k citlivým údajům uživatele, mohou tato výpočetní zařízení obsahovat systémy a mechanismy pro ověřování uživatelů,“ říká přihláška. Patent pak velmi podrobně popisuje specifika použití světelného bodového projektoru a způsob interpretace výsledků. Zkrácená verze je ale taková, že tohle je Face ID v Macu. A samozřejmě bude ve výřezu.

Patent ale zmiňuje, že výřez může mít mnoho podob, včetně elipsy nebo drážky. To by jednoduše znamenalo, že by počítače Applu mohli ve svém displeji obsahovat Dynamic Island s Face ID, kdy by jistě nabízel i podobné možnosti, jako ten v iPhonech 14 Pro. Ačkoli se text patentu v drtivé většině týká notebooku, jeden nákres v něm ukazuje použití výřezu Face ID v šasi ve stylu iMacu (může to být ale i Studio Display).

Apple neustále zkoumá mnoho různých technologií, a také velmi mnoho různých způsobů jejich implementace, a podání žádosti o patent není důkazem, že se Face ID v počítačích společnosti skutečně někdy dočkáme. Nicméně vzhledem k předchozímu prohlášení a tomu, že jeho vývoj sleduje víceméně stejný scénář jako tomu bylo s Touch ID, není důvod si myslet, že to je jen výkřik do tmy jako s ostatními méně uvěřitelnými patenty.