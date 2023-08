Blíží se malá revoluce? Apple chystá MacBook s podporou 5G sítí

Zatímco s iPhony, iPady či Apple Watch se již k mobilní datové síti dokáží připojit mnoho let, u MacBooků je situace zcela opačná. Internet totiž dokáži přijímat jen přes WiFi, což však může být občas docela omezující. Apple nicméně dle všeho pracuje na tom, aby se toto negativum stalo minulostí. Alespoň podle patentových přihlášek se totiž zdá, že vyvíjí MacBook s podporou 5G sítí.

Že Apple ve svých dílnách pracuje na MacBooku s 5G konektivitou se proslýchá již poměrně dlouho. Zdá se však, že práce začínají nyní nabírat na intenzitě, jelikož se množství registrovaných patentů poměrně rychle zvyšuje a navíc se zdá, že se mění jejich určení z řešení základních patálií na dolaďování detailů funkčnosti. Například nejnovější patent, na který upozornili jako první redaktoři z Patently Apple, řeší co nejplynulejší provoz 5G připojení u MacBooku v případě cestování ve vysokorychlostních vlacích, jelikož to zřejmě není u tohoto typu zařízení úplně jednoduché z hlediska zajištění.

Poměrně zajímavé je to, že s MacBookem schopným připojit se k mobilní datové síti koketoval Apple již v roce 2007, kdy vytvořil dokonce i jeho prototyp. Tehdy se však jednalo o poměrně velké zařízení vybavené robustní externí anténou a slotem na fyzickou SIM kartu, kvůli čemuž nakonec ani nedošlo k jeho hromadné výrobě. Doba se však v tomto směru výrazně posunula a to, co bylo před dobrými 15 lety nemožné, by nyní nemusel být díky pokroku v oblasti antén, ale taktéž SIM a eSIM přespříliš velký problém. Až čas však samozřejmě ukáže, zda se Apple tímto směrem skutečně vydá či nikoliv.