Nový MacBook Air je zatím prodejní propadák

Nedávno představený 15“ MacBook Air sice dokázal vyvolat solidní poprask, nicméně jak se nyní zdá, uživatelsky příliš zajímavý není. Tvrdí to alespoň zdroje portálu DigiTimes pocházející přímo z dodavatelského řetězce Applu, podle kterých jsou zatím prodeje tohoto Macu mizerné.

Zdroje DigiTimes, které se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako velmi přesné, tvrdí konkrétně to, že prodeje nového 15“ MacBooku Air jsou až o 50 % nižší, než Apple při uvedení stroje předpokládal. Kvůli tomu již musel dokonce výrazně snížit jeho výrobu, aby se mu Macy zbytečně nehromadily na skladě, jelikož se dá očekávat, že postupem času bude poptávka po strojích ještě více klesat. Svým způsobem se tedy opakuje scénář, který zná od základních iPhonů – tedy že zatímco menší model se prodává velmi dobře, větší prodejně tápe a je na zváženou, zda jej má do budoucna vůbec smysl udržovat při životě. Je nicméně jasné, že minimálně ještě jednu generaci procesorů tu s námi 15“ Air určitě bude, jelikož Apple ve zvyku ukončovat prodeje hned po první neúspěšné generaci nemá. A co vy, jak zaujal tento stroj vás?