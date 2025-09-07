Zavřít reklamu

Projděte si historii webu Apple.com: Od barev duhy přes první iPhony až po současnost

Apple Historie
Amaya Tomanová
Na síti X (dříve Twitter) se nedávno objevilo obsáhlé vlákno účtu @theappledesign, které mapuje podobu webu společnosti Apple od roku 1995 až do současnosti. Jde o fascinující přehlídku vývoje firemní identity – od jednoduchých HTML stránek až po dnešní minimalistickou a dokonale funkční prezentaci.

Skromné začátky (1995–1997)

První web Applu z roku 1995 byl vizuálně velmi jednoduchý a sloužil hlavně jako digitální katalog. Změna přišla po návratu Steva Jobse do Applu v roce 1997, kdy se design přiklonil k čistotě, jednoduchosti a přehlednosti.

Barevná éra iMacu (1998–2000)

S uvedením prvního iMacu G3 se na webu Applu objevila hravost a barvy. Stránky odrážely novou image značky a ukázaly, že web není jen informační nástroj, ale i důležitý prvek brandingu.

Multimediální posun (2000–2006)

Rozšíření produktové nabídky (iPod, iTunes, MacBook) si spolu se stále masivnějším šířením internetu vyžádalo bohatší obsah. Na webu se začaly objevovat videa, detailní galerie i interaktivní prvky. Navigace byla postupně zjednodušována, aby vynikl samotný produkt.

Historie Apple webu 50 Historie Apple webu 50
Historie Apple webu 49 Historie Apple webu 49
Historie Apple webu 48 Historie Apple webu 48
Historie Apple webu 47 Historie Apple webu 47
Historie Apple webu 46 Historie Apple webu 46
Historie Apple webu 45 Historie Apple webu 45
Historie Apple webu 44 Historie Apple webu 44
Historie Apple webu 43 Historie Apple webu 43
Historie Apple webu 42 Historie Apple webu 42
Historie Apple webu 41 Historie Apple webu 41
Historie Apple webu 40 Historie Apple webu 40
Historie Apple webu 39 Historie Apple webu 39
Historie Apple webu 38 Historie Apple webu 38
Historie Apple webu 37 Historie Apple webu 37
Historie Apple webu 36 Historie Apple webu 36
Historie Apple webu 35 Historie Apple webu 35
Historie Apple webu 34 Historie Apple webu 34
Historie Apple webu 33 Historie Apple webu 33
Historie Apple webu 32 Historie Apple webu 32
Historie Apple webu 31 Historie Apple webu 31
Historie Apple webu 30 Historie Apple webu 30
Historie Apple webu 29 Historie Apple webu 29
Historie Apple webu 28 Historie Apple webu 28
Historie Apple webu 27 Historie Apple webu 27
Historie Apple webu 26 Historie Apple webu 26
Historie Apple webu 25 Historie Apple webu 25
Historie Apple webu 24 Historie Apple webu 24
Historie Apple webu 23 Historie Apple webu 23
Historie Apple webu 22 Historie Apple webu 22
Historie Apple webu 21 Historie Apple webu 21
Historie Apple webu 20 Historie Apple webu 20
Historie Apple webu 19 Historie Apple webu 19
Historie Apple webu 18 Historie Apple webu 18
Historie Apple webu 17 Historie Apple webu 17
Historie Apple webu 16 Historie Apple webu 16
Historie Apple webu 15 Historie Apple webu 15
Historie Apple webu 14 Historie Apple webu 14
Historie Apple webu 13 Historie Apple webu 13
Historie Apple webu 12 Historie Apple webu 12
Historie Apple webu 11 Historie Apple webu 11
Historie Apple webu 10 Historie Apple webu 10
Historie Apple webu 9 Historie Apple webu 9
Historie Apple webu 8 Historie Apple webu 8
Historie Apple webu 7 Historie Apple webu 7
Historie Apple webu 6 Historie Apple webu 6
Historie Apple webu 5 Historie Apple webu 5
Historie Apple webu 4 Historie Apple webu 4
Historie Apple webu 3 Historie Apple webu 3
Historie Apple webu 2 Historie Apple webu 2
Historie Apple webu 1 Historie Apple webu 1
Mobilní revoluce (2007)

S příchodem prvního iPhonu musel Apple zákonitě reagovat i na změnu chování uživatelů. Stránky se staly responzivními a připravenými pro malé dotykové displeje prvních vlaštovek mezi chytrými telefony. Už tehdy Apple ukázal, že web musí být dostupný napříč zařízeními.

Minimalismus dneška (2014–2025)

Poslední dekáda už nepřinesla radikální proměny, ale spíše pečlivé vybrušování jednotlivých detailů. Dominují velkoformátové fotografie, čisté linie a integrace se službami jako Apple Pay, iCloud či Apple Music. Web se stal nejen výkladní skříní Applu, ale i branou do celého ekosystému.

Historii Apple webu si můžete projít zde.

Zdroj
