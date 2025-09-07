Projděte si historii webu Apple.com: Od barev duhy přes první iPhony až po současnost

Na síti X (dříve Twitter) se nedávno objevilo obsáhlé vlákno účtu @theappledesign, které mapuje podobu webu společnosti Apple od roku 1995 až do současnosti. Jde o fascinující přehlídku vývoje firemní identity – od jednoduchých HTML stránek až po dnešní minimalistickou a dokonale funkční prezentaci.
Skromné začátky (1995–1997)
První web Applu z roku 1995 byl vizuálně velmi jednoduchý a sloužil hlavně jako digitální katalog. Změna přišla po návratu Steva Jobse do Applu v roce 1997, kdy se design přiklonil k čistotě, jednoduchosti a přehlednosti.
Barevná éra iMacu (1998–2000)
S uvedením prvního iMacu G3 se na webu Applu objevila hravost a barvy. Stránky odrážely novou image značky a ukázaly, že web není jen informační nástroj, ale i důležitý prvek brandingu.
Multimediální posun (2000–2006)
Rozšíření produktové nabídky (iPod, iTunes, MacBook) si spolu se stále masivnějším šířením internetu vyžádalo bohatší obsah. Na webu se začaly objevovat videa, detailní galerie i interaktivní prvky. Navigace byla postupně zjednodušována, aby vynikl samotný produkt.
Fotogalerie
Mobilní revoluce (2007)
S příchodem prvního iPhonu musel Apple zákonitě reagovat i na změnu chování uživatelů. Stránky se staly responzivními a připravenými pro malé dotykové displeje prvních vlaštovek mezi chytrými telefony. Už tehdy Apple ukázal, že web musí být dostupný napříč zařízeními.
Minimalismus dneška (2014–2025)
Poslední dekáda už nepřinesla radikální proměny, ale spíše pečlivé vybrušování jednotlivých detailů. Dominují velkoformátové fotografie, čisté linie a integrace se službami jako Apple Pay, iCloud či Apple Music. Web se stal nejen výkladní skříní Applu, ale i branou do celého ekosystému.