Užitečné weby, které stojí za pozornost: Zábavné kvízy, deepfake, sestavování playlistů a retro televize

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Chystáte se utéct před sychravým podzimem na pozdní dovolenou k moři? Pak vás možná bude zajímat, na kterých místech se nacházejí žraloci, a o jaké druhy se jedná. Stránka Ocearch mapuje nejen žraloky, ale také řadu dalších jiných obyvatel mořských hlubin.

Web Ocearch můžete prozkoumat zde.

Chtěli byste si snadno a rychle sestavit playlist na základě dvou vašich oblíbených interpretů? Stačí na webu Boil the Frog zadat jména obou umělců. Web pro vás automaticky vygeneruje seznam skladeb, které budou co nejlépe odpovídat vašemu hudebnímu vkusu. Vygenerovaný playlist můžete poté jedním kliknutím přidat do vaší knihovny na Spotify.

Fotogalerie Boil the Frog 1 Boil the Frog 2 Boil the Frog 3 Boil the Frog 4 Vstoupit do galerie

Web Boil the Frog si můžete vyzkoušet zde.

Máte rádi nostalgii? Pak vás určitě bude bavit web My 70’s TV. Najdete zde řadu starších pořadů, reklam, upoutávek a trailerů, které si můžete efektně přehrát na virtuální obrazovce starého televizoru. Web se pochopitelně specializuje na zámořské pořady a další obsah, na zajímavosti mu to ale nijak neubírá, spíše naopak. Pokud nejsou „sedmdesátky“ vaším šálkem čaje, můžete přepnout na jiné období.

Fotogalerie My 70s TV 1 My 70s TV 2 My 70s TV 3 My 70s TV 4 +2 Fotek My 70s TV 5 Vstoupit do galerie

S webem My 70’s TV se můžete zabavit zde.

Máte rádi nejrůznější kvízy a vědomostní testy, a zároveň celkem dobře ovládáte angličtinu? Pak vás určitě na celé hodiny spolehlivě zabaví web Sporcle. Na této webové stránce najdete obrovskou spoustu zábavných kvízů ze všech možných oborů, ve kterých si můžete ověřit své znalosti a porovnat svůj výkon s přáteli.

Své znalosti si na webu Sporcle můžete ověřit zde.

Na webu Vo.codes můžete do příslušného pole zadat prakticky jakýkoliv text, vybrat z menu požadovaný hlas, který jej má přeříkat, a poté si s textem můžete dělat prakticky co chcete. Chtěli byste někomu popřát k narozeninám hlasem dávno zesnulé celebrity? S webem Vo.codes to pro vás nebude žádný problém.

Web Vo.codes si můžete vyzkoušet zde.