V herní novince na iOS budete zachraňovat před smrtí celý vesmír

Příběh herní novinky Mourning Star se soustředí na poslední chvíle umírajícího vesmíru. Víc v sázce už být nemůže. Hra od jediného vývojáře Bena Russela vám však do rukou nedá nejmodernější atomové dělo. Namísto toho se vžijete do role poslední existující hvězdy, jež má šanci osud univerza ještě zvrátit. Abstraktně znějící myšlenka rychle nabírá konkrétních obrysů při sledování záběrů z hraní. Mourning Star je totiž v jádru jednoduchou fyzikální hříčkou, která zmíněnou poslední hvězdu připevní na imaginární gumový provázek a nechá vás s ní fyzikálně přesně po obrazovce pohazovat. To, že má ale hra větší ambice, než jen být další z řady herních jednohubek, se však můžeme přesvědčit již při sledování traileru.

Ben Russell totiž do hry přidává řadu existenciálních myšlenek. Při vaší výpravě na konec času a prostoru vám tak budou dělat společnost filozofické citáty a přemýšlivá hudba od Jen-Shuo Chena. Vyhýbání se překážkám s hvězdou připoutanou na prstě si pak vyzkoušíte v tuctu různých konstelací. Pro ty, kteří si rádi vyberou mezi náročnou hratelností a užíváním si stylové výpravy, pak Mourning Star nabízí i možnost výběru příběhového módu, jenž neklade na hráče takřka žádné nároky. Zajímavě vypadající hru si můžete z App Storu stáhnout již nyní. Mourning Star je zcela zdarma.