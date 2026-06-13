Stará elektronika ztrácí hodnotu rychleji, než si myslíte. Tady ji proměníte v peníze

Komerční sdělení: Staré telefony, notebooky, chytré hodinky nebo tablety často končí ve skříních, šuplících či krabicích, kde na ně po čase úplně zapomeneme. Přitom právě taková elektronika může mít stále velmi zajímavou hodnotu. Místo toho, aby doma zbytečně ležela ladem a postupně ztrácela cenu, ji lze jednoduše proměnit v peníze. Mobil Pohotovost totiž nabízí výkup široké škály elektroniky a podle našich zkušeností patří její výkupní ceny k těm nejzajímavějším na trhu.
Ať už se rozhodnete využít výkup přímo na pobočce nebo online z pohodlí domova, celý proces je otázkou několika málo kroků. Nemusíte vytvářet inzeráty, odpovídat na desítky zpráv ani řešit schůzky s potenciálními zájemci. Právě jednoduchost a rychlost patří mezi hlavní důvody, proč tento způsob prodeje elektroniky volí stále více lidí.
Mobil Pohotovost navíc nevykupuje pouze mobilní telefony. V nabídce výkupů najdete také tablety, chytré hodinky, notebooky, herní konzole, fotoaparáty, objektivy nebo reproduktory. Sortiment zařízení, která lze tímto způsobem prodat, se navíc průběžně rozšiřuje. Pokud vám tedy doma leží starší elektronika, je dost možné, že za ni můžete získat více peněz, než byste čekali.
Velkou výhodou je také možnost okamžitě si zjistit orientační cenu zařízení. Na webu Mobil Pohotovosti je k dispozici přehledná výkupní kalkulačka, která během chvíle ukáže, kolik byste za svůj telefon, tablet nebo notebook mohli získat. Díky tomu máte velmi rychle jasno, zda se vám prodej vyplatí.
Zajímavou přidanou hodnotou jsou i výkupní bonusy, které Mobil Pohotovost pravidelně nabízí při nákupu nových zařízení. Pokud si například pořizujete nový iPhone nebo Samsung a zároveň odevzdáte starší elektroniku, může vám být k její výkupní ceně připočten bonus navíc. Výsledná částka, kterou za své staré zařízení dostanete, tak může být ještě výrazně vyšší.
Právě proto se vyplatí nenechávat starou elektroniku zbytečně stárnout doma v šuplíku. S každým dalším měsícem totiž její hodnota zpravidla klesá. Pokud tedy máte doma zařízení, které už nepoužíváte, může být právě teď ideální čas proměnit jej v peníze a využít je třeba na pořízení něčeho nového.