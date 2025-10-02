Vyměňte přes DATART starý router za nový TP-Link s cashbackem!

Komerční sdělení: Slabý signál Wi-Fi je problém, který dokáže potrápit doma i v práci. Pokud patříte mezi ty, kteří se s ním potýkají, má pro vás TP-Link elegantní řešení. V rámci aktuální akce si totiž můžete pořídit nový router s podporou Wi-Fi 6 nebo nejmodernější Wi-Fi 7 a zároveň získat cashback za vyřazený starší model jakékoli značky.
Za pozornost stojí například TP-Link Archer AX72 Pro, multigigabitový Wi-Fi router s rychlostí až 4,8 Gb/s. Díky tomu zvládne bez zaváhání přenos náročného 4K či 8K videa a je jako dělaný i pro online hraní. Technologie Beamforming se postará o to, aby signál směřoval tam, kde je potřeba, a spolehlivě pokryl celou domácnost. Nechybí ani mobilní aplikace Tether pro snadné nastavení a chytrá konstrukce s lepším odvětráváním, která brání přehřívání.
Pokud však chcete to nejlepší, co dnes trh nabízí, sáhnout můžete po TP-Link Deco BE65. Tato trojice routerů s nejnovější technologií Wi-Fi 7 nabídne třípásmové připojení s rychlostí až 9 214 Mb/s a zároveň stabilní mesh systém, který rozvede silný signál do každého kouta domácnosti. Výhodou je i bezpečnostní platforma TP-Link HomeShield, jež ochrání všechna připojená zařízení před kybernetickými hrozbami.
Výše cashbacku se liší podle konkrétního modelu a podrobnosti najdete přímo na stránkách TP-Link. Princip celé akce je přitom jednoduchý – koupíte vybraný router, do formuláře nahrajete údaje spolu s fotografií starého zařízení a po ověření vám bude finanční příspěvek zaslán na účet. Akce probíhá od 1. července do 31. prosince 2025 nebo do odvolání a zúčastnit se jí můžete jak na webu, tak v kamenných prodejnách DATART, kde si také ověříte dostupnost jednotlivých produktů.
Jak to funguje?
- Kupte vybraný router TP-Link v době konání akce.
- Vyplňte všechny potřebné údaje ve formuláři a identifikujte své staré zařízení, tj. router libovolné značky, nahráním jeho fotografie zde.
- Po ověření správnosti údajů vám bude příspěvek na nákup nového routeru odeslán na vámi uvedený bankovní účet.
Akce platí od 1. 7. do 31. 12. 2025, nebo do odvolání. Produkty pořídíte na webu i v prodejnách DATART. Dostupnost konkrétního produktu v dané prodejně najdete níže.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.