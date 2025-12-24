Jak přejít ze starého iPhonu na nový

Pokud jste pod stromečkem našli nový iPhone, určitě vás jako první napadlo, jak si vlastně přenést svá data z toho starého. Pravděpodobně nyní zvažujete, jak co možná nejefektivněji tento krok provést zvláště pokud je to váš první upgrade. Nejspíš vás potěší, že se nejedná o nic jakkoli složitého. Apple se totiž postaral, aby si s tím bez problémů poradil kdokoli.
Jak vlastně postupovat? Postupujte krok po kroku
V zásadě je předpokladem úspěšného přechodu pouze, mít přístup ke spolehlivému internetovému připojení (například vaší domácí Wi-Fi) a na původním telefonu neopomenout zapnout Bluetooth. Jsou-li obě tyto podmínky splněny, pak můžete čerstvý iPhone zapnout, po spuštění systému v rámci prvotního nastavení nový model připojit k Wi-Fi, po čemž už vás uvítá obrazovka s funkcí Rychlý přenos. Zbývá umístit nový iPhone vedle starého v odemknutém stavu a na tom v malém okně potvrdit spuštění přenosu dat. Dále už se stačí řídit pokyny na displeji a vybrat, buď přesun z iCloudu nebo přímo z původního zařízení. Pro jistotu se ještě podívejte, zda jsou obě dostatečně nabitá, případně je připojte ke zdroji energie.
Nyní už je potřeba jen trochu trpělivosti, celý proces totiž může v závislosti na objemu přenášených dat trvat v některých případech i několik desítek minut, čekání se však vyplatí a záležitost přesunu do nového iPhonu bude vyřešena. Zde stojí za zmínku, že při využití Rychlého přenosu se v podstatě provede otisk jednoho smartphonu do druhého a transfer bude obsahovat prakticky všechna data z původního zdroje a většinu nastavení, čehož jinými způsoby jen tak nedocílíte.
Pokud z nějakého důvodu nastane situace, kdy se Rychlý přenos přeruší nebo dojde k jakýmkoli obtížím, pak je léčbou pro nový iPhone opětovné uvedení do továrního nastavení, po němž můžete postup s klidem zopakovat. Spolu s úspěšným dokončením přenosu budete systémem dotázáni, jak chcete naložit se starým iPhonem, tedy chcete-li v něm ponechat vše ve stávající podobě nebo jej resetovat a telefon tak připravit k případnému odprodání či postoupení někomu z rodiny a podobně. Tuto možnost najdete také v Nastavení, dále Obecné, kde je předposlední položkou v seznamu Přenést nebo resetovat iPhone. Zde získáte přístup ke Smazat data a nastavení, resetování i ručnímu spuštění přenosu do nového iPhonu.