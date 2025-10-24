Macxvideo AI oživuje vzpomínky: Obnovte staré fotografie, videa a DVD v rozlišení HD/4K (sleva až 68 %)

Všichni máme někde schované staré domácí videokazety, fotografie nebo DVD – vzácné vzpomínky na narozeniny, svatby, rodinná setkání a cesty. Čas je však ničí – videa se stávají rozmazaná, fotografie vyblednou a disky se poškrábou nebo přestanou přehrávat. Nyní je díky umělé inteligenci možné je oživit. Macxvideo AI spolu s MacX DVD Ripper Pro vám pomůže digitalizovat, obnovit a vylepšit stárnoucí média a vrátit vám tyto vzpomínky v ostrých a živých detailech.
Časově omezená nabídka „Obnovte staré vzpomínky“
Na krátkou dobu můžete využít slevu až 68 % na produkty Macxvideo AI a MacX DVD Ripper Pro. S tímto balíčkem můžete:
- Vylepšete obsah s nízkým rozlišením na HD nebo 4K a automaticky opravte rozmazané, šumivé, prokládané a pixelované videa a obrázky.
- Zvyšte snímkovou frekvenci na 60/120/480 fps pro plynulejší filmové zobrazení.
- Obnovte detaily obličeje a přidejte přirozené barvy do černobílých fotografií.
- Převádějte DVD do formátů MP4, MOV nebo jiných digitálních formátů pro další vylepšení a sdílení.
- Získejte přístup k všestranné sadě nástrojů pro převod, kompresi, nahrávání a úpravy videa s plnou akcelerací GPU.
Nenechte si ujít tuto příležitost. Získejte doživotní přístup k obnově fotografií/videí/DVD pomocí umělé inteligence a ušetřete až 105,95 $! >>
Jak Macxvideo AI oživuje vaše stará DVD, videa a obrázky
Tradiční nástroje pro restaurování často nestačí při práci se stárnoucími médii. Ruční retušování trvá hodiny, automatické filtry rozmazávají detaily a online platformy ohrožují vaše soukromé obsahy. Macxvideo AI, trénovaný na milionech vzorků videa, obrázků a zvuku, řeší tyto problémy s přesností hlubokého učení. Inteligentně rozlišuje skutečnou texturu od šumu, rekonstruuje chybějící detaily a přirozeně obnovuje obrázky a záběry – zachovává autentický vzhled a dojem vašich vzpomínek.
1. Obnova pomocí umělé inteligence – přesná rekonstrukce ztracených detailů
Macxvideo AI oživuje staré fotografie a videa pomocí specializovaných modelů umělé inteligence (AI Video/Image Enhancer, AI Noise Suppression, AI Face Recovery a AI Photo Colorizer). Namísto použití plochých filtrů provádí rekonstrukci snímku po snímku pomocí neuronových sítí, aby obnovila jemné textury, detaily obličeje a realistické barvy. Modely umělé inteligence můžete využít k:
- Jedním kliknutím zaostřete a vyjasněte rozmazané, měkké nebo pixelované obrázky a videa.
- Odstraňte jasový a barevný šum z VHS, MiniDV nebo záběrů pořízených při slabém osvětlení, přičemž zachováte jemné detaily.
- Obnovte rysy obličeje pomocí AI Face Recovery – zvýrazněte kontury očí, strukturu pleti a přirozené výrazy.
- Oživte rodinné portréty a staré fotografie díky vylepšené ostrosti a hloubce tónů.
- Přidejte barvu do černobílých fotografií pomocí AI Photo Colorizer a obnovte autentické barvy.
- Vyčistěte zvukové stopy odstraněním šumu na pozadí a zlepšením srozumitelnosti hlasu.
Nejlepší pro restaurování starých domácích videí, převody VHS, záznamy MiniDV, rané digitální nahrávky nebo klipy z akčních kamer – dáte jim druhý život s profesionální čistotou.
2. Vylepšení pomocí umělé inteligence: Od nízkého rozlišení k úžasnému 4K/8K
Když je záznam zachycen ve standardním rozlišení, technologie AI Super Resolution pomáhá obnovit to, co nebylo nikdy zachyceno. Namísto roztahování pixelů je rekonstruuje – předpovídá chybějící detaily, ostrost okrajů a přechody osvětlení, aby byl výsledek ostrý a přirozený.
Funkce AI Frame Interpolation dále zvyšuje kvalitu přehrávání generováním mezilehlých snímků, čímž se trhané klipy s frekvencí 24 fps nebo 30 fps promění v plynulé klipy s frekvencí 60 fps, 120 fps nebo dokonce vyšší. V kombinaci s modulem automatického odstraňování prokládání poskytuje čistý filmový zážitek i ze starých DVD nebo videokamerových nahrávek. S těmito dvěma modely AI můžete:
- Vylepšete klasické filmy a starší digitální videa až na rozlišení Full HD nebo 4K s živými detaily.
- Zvětšete obraz až na 4násobné nebo dokonce 10násobné rozlišení a automaticky odstraňte nedokonalosti.
- Vyhlaďte trhané klipy do bezchybného videa s vysokou snímkovou frekvencí pomocí AI Frame Interpolation.
Důležitý krok: Nejprve digitalizujte svá média pomocí programu MacX DVD Ripper Pro
Před vylepšením pomocí umělé inteligence je nutné mnoho cenných DVD nejprve digitalizovat. www.macxdvd.com nabízí dokonalé řešení:
- Převádí disky do editovatelných digitálních formátů, jako jsou MP4 nebo MOV, jediným kliknutím.
- Podporuje jak komerční disky chráněné proti kopírování, tak domácí nahrávky.
- Hladká integrace s Macxvideo AI pro následné vylepšení pomocí umělé inteligence.
Nejlepší pro převod DVD filmů s nízkým rozlišením, svatebních videí a rodinných nahrávek do formátu HD nebo 4K. Zabraňte poškození nebo ztrátě křehkých disků a uložte obnovený obsah lokálně nebo jej nahrajte do cloudu a sdílejte jej.
3. Kompletní sada nástrojů pro práci s médii
Kromě restaurování a vylepšování kvality funguje Macxvideo AI jako kompletní sada nástrojů pro práci s médii. Uživatelé mohou snadno překódovat, komprimovat, upravovat, nahrávat a stahovat videa. Hromadné zpracování, lokální výpočty AI a intuitivní ovládání jedním kliknutím zajišťují efektivitu a bezpečnost pro osobní použití.
Vidět znamená věřit: Skutečné srovnání restaurování pomocí umělé inteligence
Tyto příklady před a po ukazují přesně, o kolik může Macxvideo AI vylepšit vaše stará média.
- Převádějte staré rodinné nahrávky do ostrého a živého rozlišení 4K.
- Luxusní a plynulé klasické filmové a svatební záběry pro moderní sledování.
- Obnovte portréty a odhalte dříve skryté detaily.
Nenechte vzpomínky vyblednout: připojte se k iniciativě „Obnovte staré vzpomínky“
Čas nelze vrátit zpět, ale můžete oživit své vzpomínky. S MacXVideo AI a MacX DVD Ripper Pro je můžete digitalizovat, vylepšit a uchovat navždy.
Speciální časově omezená nabídka:
- Každý produkt je nyní zlevněn na 39,95 $, nebo můžete oba produkty získat společně za pouhých 49,95 $ (původně 155,90 $), což představuje úsporu více než 105,95 $.
- Zahrnuje doživotní přístup k nástrojům pro obnovu médií založeným na umělé inteligenci.
- Užijte si rychlé, bezpečné a profesionální vylepšení médií z pohodlí vašeho domova.
Prozkoumejte zde iniciativu „Obnovte staré vzpomínky“ a nechte své drahocenné vzpomínky znovu zazářit.