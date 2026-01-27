Tak se to má dělat! Apple vydal aktualizaci pro 13 let starý iPhone 5s a zajistil mu tak delší život

Apple opět dokázal, že ani jeho starší produkty nejsou v žádném případě na odpis a že na ně z hlediska softwarových aktualizací myslí. Vedle iOS 26.2.1 totiž včera večer potichu vydal i další aktualizaci, která udělá radost hlavně nostalgikům se starým „železem“ v ruce. Nové iOS 12.5.8 totiž míří na iPhone 5s a iPhone 6, tedy telefony, které Apple představil už v letech 2013 a 2014. Jinými slovy, iPhone 5s dostává softwarovou podporu neuvěřitelných 13 let od svého uvedení, iPhone 6 pak 12 let.
Nejde přitom o klasickou bezpečnostní aktualizaci, ale o poměrně důležitý zásah do fungování systému. Podle poznámek k vydání totiž Apple prodloužil platnost certifikátu, na kterém stojí klíčové služby jako iMessage, FaceTime nebo samotná aktivace zařízení. Bez tohoto kroku by tyto funkce přestaly fungovat po lednu 2027. Díky nové verzi iOS 12 ale budou oba starší iPhony použitelné ještě řadu dalších let, alespoň z pohledu základních služeb.
Zajímavé je i to, že iPhone 5s a iPhone 6 dostaly poslední aktualizaci před touto už v lednu 2023, kdy Apple řešil bezpečnostní záplaty. Přesto se kalifornský gigant k těmto modelům znovu vrací, což hezky ukazuje, jak vážně bere dlouhodobou podporu svých zařízení. Oficiálně sice Apple garantuje minimálně pět let bezpečnostních aktualizací, v praxi ale často jde výrazně dál.
Skvělým důkazem jeho dlouhodobé softwarové podpory je mimo jiné i iPhone 6s, který je na trhu už 11 let a ještě loni v září dostal bezpečnostní update s iOS 15.8.5. A právě dnes k němu přibyla i verze iOS 15.8.6, která stejně jako u starších modelů prodlužuje platnost certifikátů. Apple tak znovu ukazuje, že i velmi starý iPhone nemusí nutně skončit na elektronickém hřbitově jen kvůli softwaru.