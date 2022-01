5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (7. 1. 2022 – 9. 1. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Indiana Jones a poslední křížová výprava

Píše se rok 1938 a Indiana Jones působí jako učitel archeologie na univerzitě. Jednoho dne se setká s podnikatelem a milovníkem umění, Walterem Donovanem, který mu oznámí, že při hledání Svatého grálu se ztratil jeho otec. Indiana Jones se ihned vydává na místo posledního působení otce, do Benátek. Tady se setkává s německou doktorkou Elsou, která ho přivede do místní knihovny, kde se otec Indiany ztratil. Indiana zde velmi brzy najde hrobku rytíře z první křížové výpravy (knihovna je ve skutečnosti starým kostelem) a v ní další stopu, která má hledače přivést k místu, kde je kdesi v poušti schován Svatý grál.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Indiana Jones a poslední křížová výprava pořídíte zde.

Anglický pacient

Během 2. světové války se ocitne v péči britských spojenců tajemný cizinec, o jehož nebezpečné minulosti tito nemají ani potuchy. Jak se podaří odhalit jeho identita, rozvine se před očima také neuvěřitelný příběh vášně, intrik a dobrodružství.

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Anglický pacient pořídíte zde.

Avengers: Endgame

Čtvrtý díl ságy o Avengers je vyvrcholením 22 propojených snímků z filmového světa studia Marvel a zároveň zakončením epické cesty superhrdinů. Nejmocnější hrdinové světa konečně pochopí, jak křehká je naše realita a co vše je třeba obětovat, aby ji zachránili, v akcí a dobrodružstvím naplněném příběhu o přátelství, skupinové spolupráci a překonávání rozdílů tváří v tvář neporazitelnému nepříteli.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

iTunes Extras

Film Avengers: Engame pořídíte zde.

Doctor Strange

Studio Marvel uvádí film „Doctor Strange“ o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví na mystické, odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými silami, jež chtějí zničit naši realitu. Zanedlouho si musí Strange – vybavený novými magickými schopnostmi – vybrat, zda se vrátí k původnímu životu plnému bohatství a slávy, anebo se všeho vzdá a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

iTunes Extras

Film Doctor Strange pořídíte zde.

Captain America: Návrat prvního Avengera

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America ve filmu Captain America: Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se Steve do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Společně s Black Widow se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně se na každém kroku snaží odrazit profesionální zabijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli. Když dojde k odhalení skutečné šíře zákeřného plánu, povolávají Captain America s Black Widow na pomoc svého spojence Falcona. Přesto se brzy ocitají tváří v tvář nečekanému a zdatnému nepříteli – Winter Soldierovi.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

iTunes Extras

Film Captain America: Návrat prvního Avengera pořídíte zde.

Vetřelci

57 let po tvrdé zkoušce s mimozemským tvorem je Ellen Ripleyová v hyperspánku zachráněna dálkovým záchranným týmem. Dojde dokonce k vyšetřování, při kterém ji chtějí obvinit ze zničení tvora, o kterého vysoce postavení vojenští pohlaváři stáli. Nakonec je osvobozena, je jí ale nabídnuta účast na jiné výpravě: na planetě, odkud vetřelec pocházel, mezitím vznikla kolonie s lidskými obyvateli. Ti se nyní odmlčeli a chystá se mise složená z vojáků námořní pěchoty, kteří mají na planetu sestoupit a vyšetřit, co se tam stalo. Ripleyová se svými znalostmi nebezpečného tvora by se v ní uplatnila. Ta se rozhodne takto skončit s nočními můrami a nepříjemnými vzpomínkami na monstrum – vetřelce a s nabídkou souhlasí. Znovu se tedy ocitá na nehostinné planetě, kde nacházejí kolonii opuštěnou. Jediný, koho najdou, je malá vystrašená holčička. Brzy zjistí, že všichni obyvatelé se stali oběťmi vetřelce – ne však jednoho. Vetřelci se poněkud rozmnožili a planeta je jimi zcela obsazena…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Vetřelci pořídíte zde.

Auta 3

Legendární závoďák Blesk McQueen (v původním znění Owen Wilson, v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Auta 3 pořídíte zde.