Apple zintenzivňuje práce na vývoji vlastních čipů pro budoucí produkty

Přestože jsou iPhony jakožto celek vnímány jako produkty z dílny Applu, pravdou je, že značná část komponentů, ze kterých se skládají, pochází z dílny a vývojových středisek jiných výrobců než je Apple. Právě s tím by však rád kalifornský gigant v následujících letech co nejvíce zatočil a vytvořil tak iPhony co nejméně závislé na dodavatelích třetích stran. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informované agentury Bloomberg.

Podle Bloombergu začal Apple v posledních týdnech vytvářet nové kanceláře zaměřené konkrétně na výrobu bezdrátových čipů pro jeho budoucí produkty, kterými by rád nahradil řešení od Broadcomu, Skyworks, Qualcommu a dalších společností, od které čipy pro své produkty odebírá. Jednat se má například o různé WiFi či Bluetooth moduly, které jsou v současnosti naprosto nepostradatelnými komponenty v prakticky každém produktu z dílny Applu. Je nicméně třeba dodat, že se prvních výsledků nových kanceláří Applu zcela určit hned tak nedočkáme. V roce 2020 totiž podepsal kalifornský gigant se svými dodavateli čipů v čeles Boradcomem celou řadu smluv na budoucí dodávky, které mu končí až v roce 2023. Je tedy jasné, že prvních čipů se dočkáme až po tomto roce.

Kromě vlastních modulů pro WiFi a Bluetooth pracuje v současnosti Apple i na vlastním 5G modemu, kterými by rád nahradil snad již od příštího roku řešení od Qualcommu. Zda se mu to podaří či nikoliv je nicméně v současnosti zatím nejasné, jelikož jsme v uplynulých letech slyšeli již mnoho termínů příchodu prvních modemů, avšak ani jeden z nich se nakonec neukázal jako reálný.