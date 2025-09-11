Apple N1: Co vše nový čip v iPhone 17 zajišťuje?

Jednou z nejzajímavějších, avšak zároveň nejméně nápadných novinek v nedávno představených iPhonech 17 (Pro) a Air je bezesporu čip N1 coby první síťový čip z dílny kalifornského giganta. Ten Apple na Keynote sice oznámil svým způsobem „mezi řečí“, nicméně při bližším zkoumání je jasné, že se jedná o další velmi důležitý krok nejen k soběstačnosti, ale taktéž k prodloužení výdrže produktů.
Čip Apple N1 konkrétně zajišťuje funkčnost pro Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. A protože si jej Apple kompletně sám vyvinu, může se čip pochlubit velmi těsnou integrací se zbytkem hardwaru a softwaru. Díky tomu se tak u něj může Apple pochlubit vyšší efektivitou a spolehlivostí u funkcí jako AirDrop nebo Osobní hotspot, tedy přesně těch, kde se stabilita a rychlost datového přenosu projeví nejvíc. Co se pak týče výše zmíněného osamostatnění se, nasazením vlastního čipového řešení dává sbohem dodavatelům typu Broadcom, kteří pro něj tyto čipy doposud vyráběly.
Zatímco podpora Wi-Fi 7 není u Apple produktů novinkou, jelikož ji přinesly už modely řady iPhone 16, Bluetooth 6 novinkou je. Dřívější modely si totiž musely vystačit jen s verzí 5.3, oproti které nabízí Bluetooth 6 menší rušení v přeplněných prostředích, nižší latenci, úspornější práci se spotřebou a také lepší podporu pro více streamů zvuku naráz, což ocení zejména prostorový zvuk. Zároveň přináší i kvalitnější podporu naslouchadel.
Co se pak týče podpory sítě Thread, tu se Apple produkty „naučily“ už loni. Thread umožňuje iPhonům přímo ovládat chytré domácí produkty s podporou tohoto standardu bez nutnosti speciálního hubu, což je pro fanoušky smart home řešení rozhodně potěšující zpráva. Super je pak to, že díky kombinaci N1 a dalších optimalizací dokázal Apple u novinek i poměrně zásadně zlepšit výdrž baterie.. Například u iPhone 17 Pro se Apple chlubí tím, že zvládne přehrávat video až 39 hodin, což je nejlepší hodnota, která kdy této metrice padla.
