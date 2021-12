Apple opět odložil návrat svých zaměstnanců do kanceláří

Plán Applu na návrat jeho zaměstnanců do kanceláří je opět v trapu. Kalifornský gigant totiž před pár hodinami oznámil, že ruší plánovaný termín 1. února 2022 a kvůli zhoršující se pandemické situaci ve světě kvůli variantě omnikron COVID-19 přesouvá návrat na neurčito.

Termín návratu do kanceláří Apple mění za posledních několik měsíců již počtvrté, což jen potvrzuje nevyzpytatelnost celé pandemie. Nyní se nicméně zdá, že už odkladů “plné zuby” a své zaměstnance raději nechá doma déle, než aby pro ně vytyčil brzký návrat, který by se mu zase nepodařil dodržet. Usuzovat se tak dá ze zavedení nového příspěvku ve výši 1000 dolarů na nákup pomůcek na Home Office. Zároveň se nechal slyšet, že o návratu do kanceláří bude své zaměstnance informovat nejméně měsíc dopředu, což jinými slovy znamená, že je už nyní jasné, že se návrat jen těžko uskuteční třeba už v únoru.

Ačkoliv se na Applu práce doma podle dostupných informací poměrně negativně podepisuje, jelikož kvůli ní pokračují pomalu rozběhlé projekty, pravdou je, že jeho zaměstnancům se do kanceláří vracet jak ze strachu z nemoci, tak i z určité pohodlnosti vracet nechce. Proti dřívějším datům návratu se totiž poměrně ve velkém bouřily a dá se proto očekávat, že pokud se situace s koronavirem výrazně nezlepší, bude Apple čelit dalším “nepokojům”.