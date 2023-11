Macy s čipem M3 Ultra hned tak nedorazí

Zatímco čipy M3, M3 Pro a M3 Max mají již svou premiéru za sebou, na poslední čip třetí generace rodiny Apple Silicon si zřejmě ještě nějakou chvíli počkáme. S bližšími informacemi o něm totiž přišel před pár hodinami reportér Mark Gurman z Bloombergu a nutno říci, že se vyloženě o dobré zprávy nejedná, ba právě naopak.

Na čipu M3 Ultra, který bude nástupcem M2 Ultra, sice v Applu již intenzivně pracují, nicméně podle zdrojů Gurmana se tento čip ještě nedostal do pokročilejší fáze testování, která by jej zpřístupnila většímu množství zaměstnanců Applu. Tato fáze je přitom pro vydání naprosto klíčová, jelikož je Apple díky ní schopen zachytit další spoustu chyb, které do té doby nebyl kvůli testování v malém formátu schopen odhalit. I kvůli tomu proto probíhá širší testování klidně i několik měsíců s cílem právě „odchytit“ veškeré potenciální chyby v zařízeních. Možná ještě zajímavější než dosud nezahájené širší testování čipů M3 Ultra je pak to, že tento čip Apple doposud testuje snad jen na Macu Studio, jehož nová generace je ve vývoji. O Macu Pro však v tuto chvíli nikdo neví a je proto otázkou, zda se čipu M3 Ultra vůbec dočká, nebo u něj Apple přijde až s M4 Ultra, potažmo v minulosti již mnohokrát spekulovaným čipem M3 Extreme. Ať tak či tak, dřív než ve druhé polovině příštího roku se bližší informace nedozvíme.