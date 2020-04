Proč není v nových iPadech Pro (2020) čip U1

Jedním z nejdiskutovanějších témat po představení nové generace iPadů Pro bylo bezesporu (ne)nasazení čipu U1, ze kterého těží například AirDrop a v budoucnu by z něj měl těžit lokalizátor AirTag. Prvotní zprávy sice hovořily o tom, že se čip v iPadech nachází, první rozbory nicméně ukázaly, že tomu tak velmi pravděpodobně není, což následně potvrdily i technické specifikace zveřejněné regulátory. Svět si tak začal okamžitě klást otázku, proč tomu tak je. Vždyť například u loňských iPhonů je najdeme ve všech modelech a jelikož je iPad Pro ještě o dobrého půl roku mladší – a svým způsobem stejně nekompromisní jako iPhony -, implementace čipu se do něj přímo nabízela. Proč tomu tak není se rozhodl odpovědět John Gruber z Daring Fireball, který má již řadu let vazby na samotný Apple.

Vysvětlení, se kterým Gruber přišel, je svým způsobem jednoduché. Podle jeho informací se totiž Apple k nasazení neuchýlil kvůli tomu, že by musel mírně přepracovat základní desku tabletu a mírně upravit i jeho tělo. Antény, které jsou k funkčnosti čipu U1 potřebné, si totiž “nerozumí” moc dobře s kovem, kvůli čemuž by musel Apple buď do šasi umístit další plastové antény, nebo se například začít stejně jako u iPhonů spoléhat na sklo. Dalším zádrhelem pak měl být samotný čipset. Apple A12, ze kterého A12Z použitý v iPadu Pro vychází, totiž zřejmě neumí s čipem U1 tak úplně pracovat a tudíž by jej bylo nutné buď přepracovat, nebo rovnou nahradit novějším A13 (zřejmě X či Z). Ani jedna z těchto variant však vzhledem k tomu, že měl být iPad Pro (2020) od prvopočátku jen lehkým upgradem iPadu Pro (2018), nepřipadala v úvahu, jelikož by si vyžádala značné množství práce při vývoji. Apple tak de facto zvolil u čipu U1 cestu nejmenšího odporu.

Je otázkou, jak výrazně se může jeho absence podepsat například na kooperaci s výše zmíněným lokalizátorem, jelikož ten by měl právě přes U1 komunikovat s iPhony. I proto mnozí analytici očekávají, že bude kompatibilní jen s iPhony představenými v loňském roce, či že bude u starších iPhonů a iPadů co do funkčnosti v některých věcech omezen. Na druhou stranu, bylo by skutečně zvláštní, kdyby si s ním iPad Pro novější než iPhone 11 či 11 Pro nedokázal poradit stejně dobře jako právě jablečný telefon. Pokud tomu tak však nebude a Apple bude chtít na svůj lokalizátor do budoucna přesto vsázet, nelze vyloučit, že nové generace iPadů už dorazí s těly přizpůsobenými nasazení U1 i do nich. První vlaštovkou by mohl být chystaný 12,9” iPad s mini LED podsvícením displeje, který by měl dorazit letos na podzim.