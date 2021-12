Příchod AirPods Pro 2 příští rok znovu potvrzen, dostanou nový design i lepší čip

Fanoušci špuntových sluchátek od Applu budou mít v příštím roce po několikaletém čekání důvod k radosti. Kalifornský gigant má na něj totiž přichystané představení druhé generace sluchátek AirPods Pro a jak se podle čím dál většího množství nejrůznějších úniků zdá, ty budou stát skutečně za to. S pár velmi zajímavými detaily dnes přišel i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že nová generace AirPods Pro dorazí nejdříve ve 3. čtvrtletí příštího roku, čímž okopíruje svou původní generaci. I ta totiž dorazila až na podzim, byť už v roce 2019. Co se pak týče designu novinky, ten by měl částečně vycházet z nedávno odhalených Beats Fit Pro, což jinými slovy znamená, že bychom se měli dočkat sluchátek bez ikonické “nožky”, zato však s trochu mohutnější “hlavou”, který bude skrývat vše potřebné. K dispozici by měly být například i základní senzory pro sledování aktivity uživatele, díky čemuž by tak sluchátka částečně nahradila Apple Watch, potažmo zpřesnila jejich měření. U novinky se počítá rovněž s nasazením nového čipu pro zajištění lepšího zvuku, ale i rychlejšího párování mezi Apple produkty.

Ačkoliv je v tuto chvíli otázkou, jak se Apple zachová z hlediska své nabídky (tedy zda v ní ponechá i AirPods Pro 1. generace, jak tomu je nyní u AirPods 2. a 3. generace), je poměrně pravděpodobné, že tak jako tak se cenově u AirPods Pro 2. generace přidrží nynější ceny AirPods Pro 1. generace. Ta je totiž přeci jen poměrně vysoká a je proto otázkou, zda by měl Apple při jejím dalším navýšení vůbec šanci na prodejní úspěch. Klidně se proto může stát, že se na konci příštího roku dočkáme nabídky AirPods ve složení AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 1 a AirPods Pro 2.