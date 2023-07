AirPods Pro se zřejmě již na podzim dočkají první zdravotní funkce!

V souvislosti se sluchátky AirPods se v poslední době čím dál tím častěji hovoří o příchodu řady zdravotních funkcí, díky kterém by se tak tato sluchátka do jisté míry přiblížila například Apple Watch a tak podobně. A jak se zdá, první zdravotní funkce pro AirPods by na sebe nemusela nechat příliš dlouho čekat. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Fotogalerie AirPods Pro 2 5 Velký AirPods Pro 2 nahled LsA 2 AirPods Pro 2 nahled LsA 3 AirPods Pro 2 nahled LsA 4 AirPods Pro 2 nahled LsA 5 AirPods Pro 2 nahled LsA 6 AirPods Pro 2 nahled LsA 7 AirPods Pro 2 nahled LsA 8 AirPods Pro 2 nahled LsA 9 AirPods Pro 2 nahled LsA 10 AirPods Pro 2 nahled LsA 11 AirPods Pro 2 nahled LsA 12 AirPods Pro 2 nahled LsA 13 AirPods Pro 2 nahled LsA 14 AirPods Pro 2 nahled LsA 15 AirPods Pro 2 nahled LsA 16 AirPods Pro 2 nahled LsA 17 AirPods Pro 2 nahled LsA 18 AirPods Pro 2 nahled LsA 19 AirPods Pro 2 nahled LsA 20 AirPods Pro 2 nahled LsA 21 AirPods Pro 2 nahled LsA 22 AirPods Pro 2 nahled LsA 23 AirPods Pro 2 nahled LsA 24 AirPods Pro 2 nahled LsA 25 AirPods Pro 2 nahled LsA 26 AirPods Pro 2 nahled LsA 27 AirPods Pro 2 nahled LsA 28 AirPods Pro 2 nahled LsA 29 AirPods Pro 2 nahled LsA 30 AirPods Pro 2 nahled LsA 31 Recenze AirPods Pro 2 Recenze AirPods Pro 2 Vstoupit do galerie

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple v současnosti intenzivně pracuje na funkci pro kontrolu zdraví sluchu uživatele. Vše má probíhat tak, že AirPods budou přehrávat různé tóny a zvuky, které bude uživatel rozpoznávat a následně je „zadávat“ do iPhonu, čímž by se mělo zjistit, zda má problémy se sluchem a popřípadě, jaké přesně. Pokud by pak tato novinka uživateli nějaký ten problém skutečně našla, jednalo by se pro něj o impulz pro návštěvu lékaře a následné komplexnější řešení problému. Ve své podstatě by se tedy jednalo o obdobu EKG u Apple Watch, které slouží taktéž primárně pro informování uživatele o tom, že s ním není něco v pořádku a je potřeba danou věc řešit. Jelikož však ke sluchovému testu postačí podle dostupných informací jen zvuk, neměl by být pro Apple problém jej naučit již současné modely sluchátek, přičemž zdroje Gurmana hovoří o AirPods Pro 2. Ty navíc mají dorazit v revidované verzi s USB-C portem namísto Lightningu už na podzim, což je ideální příležitost k představení této novinky. Snad se tedy skutečně podobného upgradu dočkáme.