Bloomberg: Apple příští rok představí AirPods Pro se zdravotními senzory a iPady Pro s novým designem

Ačkoliv letošní “jablečnou sklizeň” ještě nemáme ani zdaleka za sebou, díky velmi přesným zdrojům agentury Bloomberg víme, co budeme sklízet příští rok. Pár detailů o chystaných produktech totiž jako tradičně o víkendu prozradil reportér Mark Gurman. Na co se tedy dle něj můžeme těšit?

Rok 2022 přinese dle zdrojů Gurmana relativně dost novinek, mezi kterými se objeví třeba Mac Pro či nové MacBooky Air s Apple Silicon či až tři nové generace Apple Watch, které by se od sebe mohly lišit odolností. Mezi nejzajímavější produkty příštího roku se pak budou řadit nové AirPods Pro 2. generace, které mají dorazit se speciálními senzory pro monitoring pohybu a zdraví jejich nositelů, či s upraveným designem bez klasické “nožky”. Sluchátka by se tak mohla podobat nedávno představeným Beats Studio Buds, která právě klasickými “nožkami” nedisponují. Dalším zajímavým produktem příštího roku má být nová generace iPadů Pro, která má přinést solidní redesign v čele se skleněnými zády pro podporu bezdrátového nabíjení či reverzního nabíjení AirPods. Skleněná záda pak s sebou zaručeně přinesou i další designové úpravy, které odstartují další “tříletku” nejvýkonnější generace tabletů od Applu.

Zatímco nad příchodem aktualizovaných verzí dříve odhalených produktů otazníky nevisí, nad odhalením úplné novinky ve formě chytrých brýlí bohužel ano. Gurman sice připouští, že by se příští rok ukázat mohla, ale je nakloněn spíše tomu, že nás od ní dělí ještě minimálně další dva až čtyři roky, takže by byl její příchod v příštím roce spíše překvapením. Co by naopak překvapením tak úplně nebylo, je přidání podpory satelitní komunikace se záchrannými složkami u iPhonů, s čímž se počítalo už u letošní řady. Dle Gurmana však technologie zkrátka zatím není připravena a proto nebyla ani nasazena. V příštím roce by tomu ale mohlo být zcela jinak.