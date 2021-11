Do aukce míří unikátní předchůdce Apple Watch

V aukcích občas dokážete narazit na opravdové rarity. Jste-li jablíčkář srdcem i duší, o to více zbystříte, jestliže nějaký starší produkt na aukci bude souviset se společností Apple. Pokud se chcete pokochat či třeba přihodit, měli byste mrknout na aukci na ComicConnect, kde se draží vzácné příslušenství pro Macintosh z roku 1988.

Jedná se o WristMac, jenž byl vyroben společnostmi Ex Machina, Inc. a Seiko. I když nejde o produkt přímo vyrobený Applem, příslušenství dokázalo svému nositeli posloužit jakožto programovatelné hodinky, které šlo připojit k počítači a ukládat telefonní čísla, opakované i opakující se alarmy či tvořit poznámky a zobrazovat je jako textový soubor. WristMac například dostali v roce 1991 astronauti NASA pro komunikaci se softwarem Macintosh Portable a Apple Link na palubě raketoplánu „Atlantis“. Jedná se o neuvěřitelně vzácné příslušenství. Neexistují žádné záznamy o prodejích, čili těžko odhadnout jeho hodnotu. Generální ředitel ComicConnect Stephen Fishler očekává, že se konečná prodejní cena bude pohybovat mezi 25 a 50 tisíci dolary. Máte-li zájem, odkaz na aukci naleznete zde. Uživatelé přihazují na nikdy nenošený WristMac v původní krabici s dokovací stanicí, registrační kartou, referenční příručkou a disketou se softwarem WristMac 1.2. Aukce potrvá do 18. prosince. Pořizovací cena začala na jednom dolaru.