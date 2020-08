Blíží se levnější neomezená mobilní data v ČR? Pomoci by mohla aukce 5G kmitočtů

Jestli je v České republice něco oproti okolním státům opravdu drahé, jsou to mobilní data nebo chcete-li mobilní internet. Za ten totiž stále platíme mnohdy i několikanásobně více než jiné (nejen) evropské státy, kvůli čemuž není tato služba využívána v takové míře, v jaké by mohla být. Podle vládního zmocněnce pro technologie a digitalizaci Vladmíra Dzurilly se však možná blýská na lepší časy. Minimálně s cenou neomezených mobilních dat by totiž mohla zahýbat blížící se aukce 5G kmitočtů.

Dzurilla se včera v ČT nechal slyšet, že prostor pro zlevňování neomezených datových tarifů pro mobily tu rozhodně je, přičemž využít by jej mohl využít nový hráč či hráči, kteří skočí po volných kmitočtech. Zda se bude jednat o čtvrtého velkého operátora či si je rozeberou menší lokální hráči sice v tuto chvíli jasné není, avšak v obou případech je poměrně pravděpodobné, že v rámci snahy zalíbit se klientům se vlastníci volných pásem pokusí s O2, T-Mobilem a Vodafonem zabojovat právě skrze ceny mobilních dat a zejména pak těch neomezených. Dzurilla dokonce odhaduje, že by jejich cena mohla spadnout zhruba na 700 korun měsíčně, což je asi o 300 korun méně, než kolik je v současnosti průměr.

S aukcí kmitočtů se po několika odkladech nyní počítá do konce letošního roku s tím, že přihlásit se do ní firmy mohou do konce září. Kdo přesně by se mohl vyprofilovat jako čtvrtý velký operátor na našem území a začít bojovat s O2, Vodafonem a T-Mobilem sice zatím není tak úplně jasné, v minulých měsících se však spekulovalo například o ČEZu či o Nordic Telecom.