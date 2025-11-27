Zakládací listiny Applu míří do aukce. Jejich cena má být astronomická

V technologickém světě existují artefakty, které mají hodnotu srovnatelnou s drahými nemovitostmi či vozy. Mezi tyto vzácné kousky patří i dokumenty, které stojí na úplném začátku dnešních gigantů, a když se některé z nich po letech objeví v aukční síni, zpravidla to způsobí menší pozdvižení. Přesně to se nyní chystá u aukční společnosti Christie’s.
Aukční dům připravuje na leden 2026 dražbu původní třístránkové smlouvy, která 1. dubna 1976 založila Apple Computer Company. Jde o dokument podepsaný trojicí Steve Jobs, Steve Wozniak a Ron Wayne – tedy lidmi, kteří tehdy položili základy firmě, jež dnes patří k nejhodnotnějším na planetě. Christie’s odhaduje, že se cena nově vyšplhá někam mezi dva a čtyři miliony dolarů.
Smlouva z roku 1976 přesně vymezovala podíly zakladatelů. Jobs tehdy vlastnil 45 %, Wozniak 45 % a Ron Wayne 10 %. A právě Wayne je dodnes jednou z nejzajímavějších postav celé historie. V balíčku se totiž objeví i dokumenty potvrzující jeho odchod pouhých dvanáct dní po založení firmy. Tehdy si za svůj desetiprocentní podíl odnesl 800 dolarů, později ještě dodatečných 1 500. Z dnešního pohledu to působí jako tragikomický moment, ale Wayne svůj krok později několikrát obhajoval s tím, že si byl jistý, že Apple bude jízda na horské dráze, a tenhle typ adrenalinu pro něj zkrátka nebyl.
Zajímavé je, že pro samotného Waynea nebyly papíry nikdy ničím nedotknutelným. Na začátku devadesátých let prodal svou kopii zakládací smlouvy za pouhých 500 dolarů. A když se tyto dokumenty objevily naposledy v aukci nový majitel za ně zaplatil téměř 1,6 milionu. Teď se příběh vrací znovu do světel reflektorů a dá se čekat, že mezi sběrateli zavládne pořádný rozruch. Jde o kus historie, který nepředstavuje jen začátek jedné firmy, ale zároveň odráží celou éru, kdy nadšení, garážové projekty a odvaha riskovat dokázaly změnit svět. A přesně takové artefakty mají na aukcích tendenci šplhat hodně vysoko.