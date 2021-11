Vychází Farmville 3, pokračování legendárního simulátoru farmaření

Facebook v roce 2009 vzal útokem farmářský simulátor FarmVille. Rychle se stal nejranější hrou na platformě, kdy během svého prvního roku přilákal přes třicet milionů každý den hrajících uživatelů. Pokračování, které přišlo pět let po původní hře, se stalo podobným hitem. Po dalších sedmi letech se tak vývojáři ze Zyngy znovu snaží uhranout další miliony hráčů s vydáním třetího dílu série. FarmVille 3 tentokrát ale už nezamíří na Facebook, ale pouze do digitálních obchodů s aplikacemi. Třetí díl přichází dvanáct let od prvního a hry ze série za tu dobu zaznamenaly těžko uvěřitelných sedm set milionů stažení. Zynga přitom pevně věří v to, že FarmVille 3 bude ze série nejúspěšnější.

Vaší farmou vás bude provázet, stejně jako v případě předchozích dílů, farmářka Marie. Ta vám společně s několika pomocníky vysvětlí, jak farmaření ve hře funguje. FarmVille 3 nabídne širokou škálu zemědělských plodin a hlavně sto padesát druhů různých zvířat, od farmářských stálic po exotičtější druhy, například tygry. Všechno farmaření samozřejmě probíhá v sociálním kontextu, kdy se svou farmou můžete chlubit svým přátelům a mezi sebou i obchodovat. Nově bude farmy hráčů ovlivňovat i dynamické počasí, které bude pravidelně osvěžovat hratelnost. FarmVille 3 si můžete stáhnout z App Storu zcela zdarma již nyní. V aplikaci vás samozřejmě čekají mikrotransakce.