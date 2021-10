10 let od smrti Steva Jobse: Jak tenkrát média informovala o jeho skonu?

Dnes je to přesně neuvěřitelných deset let od chvíle, kdy tento svět opustil spoluzakladatel Applu, vizionář a podnikatel Steve Jobs. Skalní fanoušci cupertinské společnosti si možná dokonce vzpomenou, kdy byli a co dělali ve chvíli, kdy se k nim donesla zpráva o Jobsově skonu. Jak o ní před deseti lety informovala média po celém světě?

Média i sociální sítě

Fotogalerie RIP Steve Jobs Twitter 1 RIP Steve Jobs Twitter 2 RIP Steve Jobs Twitter 3 RIP Steve Jobs Twitter 4 +3 Fotek RIP Steve Jobs Twitter 5 RIP Steve Jobs Twitter 6 Vstoupit do galerie

První zprávy, které tuzemská média přinesla 6. října roku 2011 ráno, měly v drtivé většině případů jednoduché titulky: „Zemřel Steve Jobs“. Některá média se nebála označení jako vizionář, Edison 21. století nebo otec moderních smartphonů. Bezprostředně po oficiálním sdělení Jobsova úmrtí se ve svých titulcích příliš nerozepisovala ani zahraniční média, která ve většině případů v nadpisech sdělovala, že zemřel spoluzakladatel společnosti Apple. Až o šest dní později – tedy v době, kdy bylo známo více podrobností – se novinové titulky zmiňovaly o bezprostřední příčině Jobsova úmrtí, tedy o zástavě dechu v důsledku komplikací, spojených s rakovinou slinivky. O smrti Steva Jobse ale neinformovala zdaleka jen média. Tomuto tématu se věnovala například organizace PETA nebo některé náboženské instituce, Jobsův skon rezonoval i napříč sociálními sítěmi, zejména Twitterem.

Budeš nám chybět, Steve

K úmrtí Steva Jobse se zanedlouho začali vyjadřovat i jeho blízcí, přátelé, či bývalí i současní kolegové. „Stevova práce učinila z tohoto světa lepší místo pro desítky milionů lidí,“ nešetřil chválou spoluzakladatel společnost Netscape Marc Andreessen. „Pro ty z nás, kteří měli to štěstí s ním pracovat, to byla neuvěřitelná čest. Steve mi bude nesmírně chybět,“ vyjádřil se Bill Gates. Bob Iger, výkonný ředitel společnosti Walt Disney, zase uvedl, že s Jobsovým odchodem přišel svět o vzácný originál, a společnost Disney ztratila jednoho z členů vlastní rodiny. „Steve, děkuji ti za to, žes byl mým mentorem i přítelem. Děkuji, žes mi ukázal, že to, co budujeme, může změnit svět. Budeš mi chybět,“ posteskl si ředitel Facebooku Mark Zuckerberg.

Pomníčky u Apple Storů

Na smrt Steva Jobse bezprostředně zareagovalo také obrovské množství uživatelů po celém světě. Zatímco někteří ventilovali svůj zármutek na sociálních sítích nebo na svých blozích, jiní se – zejména v zámoří – vydali do ulic, aby zde u Apple Storů položili květiny, svíčky, a své vlastní vzkazy pro zesnulého ředitele Applu. Podél značkových prodejen Applu se kupily nejen květiny a hořící svíčky, ale také Apple zařízení, zarámované fotografie, ručně psané vzkazy nebo dokonce nakousnutá jablka.

Vzpomenete si, kde vás zastihla zpráva o úmrtí Steva Jobse, a jak jste na ni reagovali?