Jak se ze Steva Jobse stal skvělý vypravěč

Je těžké říci o Stevu Jobsovi cokoliv, co by již nebylo řečeno nikdy předtím. Některé příběhy a postřehy jsou ale přece jenom méně známé, a neuškodí si je připomenout. Steve Jobs proslul mimo jiné jako výtečný byznysmen, nevypočitatelný a velmi svérázný šéf, ale také jako jedinečný vypravěč příběhů. David Byrne, který v současnosti pracuje pro platformu TikTok, Jobse považuje za svého nejoblíbenějšího vypravěče.

V době, kdy Jobs působil na vedoucí pozici ve společnosti Pixar, prohlásil, že vypravěči mají obrovskou moc. “Nastavují určitou vizi, hodnoty pro následující generaci,” uvedl tehdy Jobs. Byrne nicméně podotýká, že přestože je Jobs jeho nejoblíbenějším vypravěčem, nemusí to nutně znamenat, že je objektivně také nejlepším vypravěčem. “Jedním z nejznámějších historických ‚propadáků‘ od Applu je počítač Lisa,” uvádí Byrne, přičemž slovo “propadák” je zde sporné – Lisa se sice neprodávala dobře, určitě se ale nejednalo o špatný počítač. Jobse se v roce 1978 snažil vytvořit svůj první počítač, který by mohl nabídnout grafické uživatelské rozhraní, a který by zároveň našel své uplatnění v podnikové sféře. S vývojem takového počítače se pochopitelně pojila celá řada nejrůznějších technických i jiných problémů a komplikaci. Složitost vývoje i sestavení počítače se nutně musela odrazit na jeho ceně, která se tehdy vyšplhala téměř na deset tisíc dolarů – ceny konkurenčních počítačů z dílny iBM se v té době přece jenom pohybovaly o něco níže. Jobs byl ale přesvědčen, že skvělé schopnosti a pokročilé funkce učiní z Lisy produkt, který budou spotřebitelé poptávat za jakoukoliv cenu, a který zkrátka bude lidem stát za investici tak vysoké částky.

Rozhodl se pro strategii, v jejímž rámci propagoval Lisu osmistránkovou tiskovou reklamou v listu The Wall Street Journal. Reklama obsahovala podrobný popis naprosto všeho, čím se Lisa mohla pochlubit a co uměla – nechyběly detailní údaje o pevném disku, uživatelském rozhraní, paměti a řada dalších informací. Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly dobré. Jobsova propracovaná a dlouhosáhlá reklama se zcela minula s cílovou skupinou a prodejům nijak nepomohla. Počítač Apple Lisa se dočkal pouhých deseti tisíc prodaných kusů, což ani nemohlo pokrýt náklady na vývoj. Vzpomínáte si na Jobsovu větu z úvodu článku? Má pokračování, které zní:”…a Disney má monopol na vypravěčské záležitosti. Víte co? Jsem z těch nesmyslů unavený, to já budu příštím vypravěčem,” prohlásil údajně Jobs se sebejistotou sobě vlastní. Steve Jobs tuto větu pronesl rok před premiérou prvního celovečerního pixarovského animáku – Příběhu hraček. Jak souvisí neúspěch Lisy se strmým vzestupem Pixaru? Podle Davida Byrna lze rozdílnost obou příběhů uvést jako příklad toho, že člověk se nemusí narodit jako výborný vypravěč, může se jím ale s jistou dávkou vůle, talentu, odhodlání a sebevědomí stát. Když se Jobs vrátil v roce 1997 zpět do Applu, byl již na poli propagace výrazně zkušenější. Netrvalo dlouho, a pod jeho taktovkou se rozjela například kampaň Think Different, která se zapsala do dějin.