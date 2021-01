První iPhone dnes slaví 14 let. Připomeňte si, jak jej Steve Jobs světu představil

9. leden roku 2007 se stal významným dnem jak pro společnost Apple, tak i pro její příznivce. Ten den se v San Franciscu konala konference Macworld, na které Steve Jobs představil historicky první iPhone. V dnešním článku si připomeneme, jak tento okamžik probíhal.

Fotogalerie Apple web 2007 iPhone 4 Apple web iPhone 2007 Apple web iPhone 2007 2 Apple web iPhone 2007 3 +8 Fotek Apple web iPhone 2007 4 iphone_2007_ruka_fb iphone-2007-highlander iPhone (2007) iPhone Jobs Steve Jobs představuje iPhone v roce 2007 iphone-2007 first iPhone 2G keyboard FB first iPhone unboxing FB Vstoupit do galerie

O tom, že Apple chystá vlastní smartphone, se v době představení nového iPhonu mluvilo již nějakou dobu. Když tehdy Steve Jobs nakráčel na pódium ve svém charakteristickém černém roláku a džínách, všichni napjatě čekali, s čím vlastně nakonec přijde. Jobs označil první iPhone za “revoluční a kouzelný produkt, který má doslova pět let náskok před jakýmkoliv jiným mobilním telefonem”. Ještě před tím, než podobu prvního smartphonu od Applu odhalil všem přítomným, uvedl, že se bude jednat o kombinaci mobilního telefonu, iPodu se širokoúhlým displejem a dotykovým ovládáním a internetového komunikačního zařízení s možností práce s e-mailem, procházení webu, používání map a vyhledávání. Jobs se při představování prvního iPhonu ani omylem nedržel zpátky – pronesl například, že “dnes spolu budeme psát historii”, a také se nijak netajil tím, že se na Macworld opravdu těšil:”Toto je den, na který jsem se těšil dva a půl roku,” uvedl, a přiznal se i k tomu, že celou noc před konferencí nezamhouřil oka. Nezapomněl se také pochlubit tím, že se na iTunes podařilo prodat více než dvě miliardy skladeb, a že se z iPodu stal nejpopulárnější přehrávač na světě, a oznámil, že Apple u svých Maců bude přecházet od procesorů PowerPC k procesorům od společnosti Intel. “Rok 2007 bude pro Mac skvělý, ale to je vše, o čem dnes budeme v souvislosti s Macem mluvit. Přesuneme se k dalším věcem,” oznámil poté, a zanedlouho zahájil představování prvního iPhonu.

„Čas od času se objeví revoluční produkt, který změní vše,“ pronesl Jobs před napjatým publikem, a dodal, že Apple měl to štěstí, že mohl v průběhu své existence představit lidstvu hned několik takových produktů. Jako příklad uvedl první Macintosh z roku 1984 a první iPod z roku 2001. Přítomné publikum poté několik desítek vteřin tleskalo třem domnělým samostatným produktům, nadšení bylo bezprostředně nahrazeno pobavením, když se na plátně za Jobsem objevil masivní iPod s klasickým vytáčecím číselníkem. O Stevu Jobsovi si můžeme myslet ledacos, ale mistrovství, s jakým si při svých legendárních prezentacích dokázal pohrát s publikem a vzbudit u něj v krátkém sledu širokou škálu různorodých emocí, se mu rozhodně upřít nedá. Přítomné ještě chvíli nechával v napětí – legrační iPod zmizel z plátna a Jobs se pustil do vysvětlování, jak současné smartphony vlastně nejsou vůbec chytré, a už vůbec se nepoužívají zrovna dvakrát jednoduše. Zatímco se na plátně objevila fotografie čtyř tehdy nejpopulárnějších smartphonů, pustil se Jobs do vysvětlování, že kombinace hardwarové klávesnice, plastových ovládacích tlačítek, relativně malého displeje a velkých rozdílů v uživatelském rozhraní jednotlivých aplikací je zkrátka „velký špatný“. Ujistil publikum, že stejně jako již mnohokrát v minulosti se i tentokrát Applu podařilo tyto problémy vyřešit, a dodal, že k ovládání nového iPhonu nebude zapotřebí stylus. V té chvíli se již na plátně objevily záběry iPhonu, a přítomní si již postupně začali utvářet představu o tom, jakým způsobem bude nový smartphone od Applu ovládán. Od popisu ovládání přešel Jobs plynule k popisu kvalit operačního systému iPhonu, aplikací a synchronizace, po které následoval podrobný popis vzhledu nového smartphonu. Nejpozději ve chvíli, kdy začal popisovat uživatelské rozhraní iPhonu, a z reproduktorů zazněly skladby kapely The Beatles nebo Boba Dylana, byla zajisté většina přítomných pevně přesvědčena o tom, že iPhone je přesně to, co potřebují. Následoval popis nativních aplikací, jejich uživatelského rozhraní a ovládání, a telefonní hovory s Jonem Ivym a Philem Schillerem. Po podrobném představení dalších aplikací, vlastností a funkcí se publikum konečně dozvědělo, za jakých podmínek je možné nový iPhone pořídit. První iPhone se začal prodávat v červnu téhož roku.