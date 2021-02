5 životních lekcí od Steva Jobse

Nejrůznější motivační “životní lekce” se mezi lidmi těší velké popularitě. Často bývají oblíbené i ty, které jejich autor vlastně původně nezamýšlel jako lekce. Taková je svým způsobem i sbírka “rad do života” od Steva Jobse, které sepsal Hasnain Baber. Které to byly?

Prodej sladké vody nebo změna světa

Historku o tom, jak se Steve Jobs kdysi snažil do Applu přilákat Johna Sculleyho, asi řada lidí zná. Sculley před svým nástupem do Applu pracoval ve společnosti Pepsi, a určitě se nedá říci, že by se mu nedařilo dobře. Jobs v něm ale viděl potenciál, a k práci pro Apple ho nakonec úspěšně přesvědčil velmi sugestivní otázkou, zda hodlá až do konce života i nadále “prodávat sladkou vodu”, nebo zda chce raději změnit svět. John Sculley nakonec do Applu skutečně nastoupil a jistou dobu zde dokonce působil coby ředitel – právě s jeho řízením paradoxně souvisel dočasný Jobsův odchod z Applu.

Pečlivě volte práci

Řada lidí ke své práci přistupuje jako k něčemu, co je nemusí bavit ani nijak naplňovat, pokud jim to přinese dostatečnou obživu. Steve Jobs měl ale na volbu povolání jiný názor. “Práce bude vyplňovat obrovskou část vašeho života, a jediný způsob, jak být spokojený, je dělat to, o čem věříte, že je to skvělá práce. A jediným způsobem, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte,” pronesl kdysi Steve Jobs. V tomto směru s ním rozhodně nelze nesouhlasit.

Prodávejte sny, ne produkty

Steve Jobs je řadou laiků i odborníků považován spíše za vizionáře, podnikatele a marketéra, schopného prodat prakticky cokoliv, než za odborníka přes technologie. Byl přesvědčený o tom, že lidem je možné prodat vše, pokud se to prodává tím správným způsobem. Nezaměřoval se příliš na technické specifikace Apple produktů, jako spíše na to, jakým přínosem budou pro uživatele. “Vaši zákazníci sní o šťastnějším a lepším životě. Neprodávejte produkty. Obohacujte životy,” uvedl Jobs v souvislosti s uměním prodeje.

Na penězích nezáleží

Další z proslulých vět, které jsou připisovány Stevu Jobsovi, zní:”Nezáleží mi na tom, abych byl nejbohatším člověkem na hřbitově. Jít v noci spát s tím, že jsem udělal něco úžasného, to je to, na čem mi záleží,” uvedl kdysi. Steve Jobs měl vzhledem ke svým příjmům pochopitelně jiné představy o tom, co znamená být bohatý. Pravdou také je, že kdyby Jobs přišel o třetinu svých příjmů, bylo by to jistě něco jiného, než kdyby o ni přišel běžný občan. Na druhou stranu ale určitě stojí za zamyšlení, zda má skutečně smysl hnát se za všech okolností slepě pouze za penězi.

V jednoduchosti je genialita

Steve Jobs byl kromě jiného také velkým a zapáleným propagátorem jednoduchosti a minimalismu, což bylo znát i na některých hardwarových a softwarových produktech či službách. “Byla to jedna z mých manter,” uvedl v této souvislosti Jobs. “Jednoduchost může být někdy těžší než složitost. Musíte se opravdu velmi snažit, abyste dosáhli čistého myšlení. Ale nakonec to stojí za to, protože pak můžete i hory přenášet,” dodal.