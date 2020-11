Wozniak: Steve Jobs se změnil, když Apple začal vydělávat.

Ještě dříve, než se Steve Jobs stal oním seriózním ředitelem Applu v neodmyslitelném černém roláku a kulatých brýlích, byl víceméně obyčejným mladíkem, který se rád bavill, vymýšlel nejrůznější žertíky a se svými přáteli rád navštěvoval koncerty. Jobsovým dlouholetým přítelem a posléze také spolupracovníkem byl Steve Wozniak, který v jednom ze svých rozhovorů promluvil o tom, proč a jak se Jobsova osobnost v průběhu let tak výrazně proměnila.

https://www.letemsvetemapplem.eu/2019/05/25/7-dukazu-ze-steve-jobs-a-steve-wozniak-meli-smysl-pro-humor/

Wozniak v podcastu Remarkable People, který moderuje Guy Kawasaki, uvedl, že Jobs se změnil ve chvíli, kdy se z Applu začala stávat opravdu hodně výdělečná společnost. Oba Stevové se poprvé potkali v sedmdesátých letech minulého století, a spojovalo je nejen nadšení pro elektroniku, ale také záliba v legraci a hudbě. Wozniak dodnes rád vzpomíná na to, jak s Jobsem uskutečňovali různé žertíky, vymetali koncerty a sestavovali různé technické vychytávky:”Užili jsme si spoustu zábavy,” uvedl.

Když bylo Jobsovi 21 a Wozniakovi 26 let, založili firmu Apple Computers. Wozniak s trochou nadsázky vzpomíná na to, jak veškerá legrace téměř skončila ve chvíli, kdy se Apple dočkal první velké investice – tehdy šlo o finanční injekci ve výši 250 tisíc dolarů od Mika Markkuly v roce 1977. Wozniak vzpomíná na to, jak Jobse najednou přestala zajímat zábava, a jak se chtěl bavit výhradně jen o obchodních záležitostech a o tom, jak nejlépe prezentovat Apple v médiích. Podle Wozniaka se Jobs v té době začal více zaměřovat na budování osobní značky, a začal být velmi striktní.

V osmdesátých letech si osvojil svůj typický styl oblékání, a mluvil o tom, jak se chce stát někým, kdo jednou změní lidstvo navždy. “Cítil, že má motivaci,” vzpomíná Wozniak. “Motivace a touha po něčem je v mnoha případech důležitější než skutečné dovednosti,” dodává. Přiznává také, že on sám tehdy příliš neprahl po slávě či velkých penězích, a chtěl i nadále pokračovat v navrhování výpočetní techniky. “Miloval jsem to, a nikdy jsem se nechtěl nechat zkorumpovat penězi,” tvrdí Wozniak, jehož jmění činilo v roce 2017 zhruba 100 milionů dolarů. Jobs se začala čím dál tím více zaměřovat na design, reklamu a komunikaci s tiskem.

Steve Wozniak sice společnost Apple opustil v roce 1985, stále ale dostává “výplatu” ve výši 50 dolarů týdně. I nyní trvá na tom, že jeho život nebyl nikdy řízen faktory, jako jsou peníze nebo sláva:”Chtěl jsem jen znát zajímavé lidi, jako například Steva Jobse,” uvádí.