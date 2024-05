Tajemství uniformy: Proč Steve Jobs nosil vždy rolák a džíny?

Kdybyste si měli okamžitě představit Steva Jobse, v jaké podobě by se vám vybavil? Někomu by možná vytanul na mysli obraz svobodomyslného bosého studenta, jinému by se vybavil Jobs v obleku, pózující s prvním Macintoshem, ale mnohým by se zaručeně vybavil Jobs ve své „uniformě“, která s ním byla poslední roky neodmyslitelně spjatá – modré džíny, černý rolák a tenisky New Balance.

Steve Jobs, spoluzakladatel technologického gigantu Apple, byl známý nejen svými nápady, ale i osobitým stylem oblékání. Na rozdíl od svých kolegů v konvenčních oblecích Jobs nosil během svého působení v Applu prakticky téměř neustále černý rolák, Levi’s 501 džíny a tenisky New Balance. Ať už šlo o běžný pracovní den, nebo důležitou událost, jako bylo představení prvního iPhonu na veletrhu MacWorld 2007, Jobs byl od jisté doby v tomto oblečení k vidění vždy. Jak se ale černý rolák stal neodmyslitelnou součástí Jobsova šatníku? V raných osmdesátých letech navštívil Jobs Japonsko, kde se setkal s předsedou společnosti Sony Akiem Moritou. Byl fascinován uniformou, kterou nosili zaměstnanci ve fabrice Sony. Když se na ni zeptal, Morita mu vysvětlil, že po válce neměli dělníci co na sebe nosit, a tak jim Sony muselo každý den poskytovat oblečení. Postupem času se z něj vytvořil specifický firemní styl. Jobs se později svému životopisci Walteru Isaacsonovi přiznal, že chtěl u Applu vyzkoušet podobný druh propojení. Dokonce oslovil japonského designéra Isseye Miyakeho, jenž navrhl uniformu pro Sony, aby pro Apple vytvořil vlastní vesty.

Nápad s firemními vestami ale u zaměstnanců Applu neuspěl, a tak se od myšlenky na jednotný dress code úplně opustilo. Zajímavé je, že Jobs navštěvoval Miyakeho často během doby, kdy designér vesty pro Apple navrhoval. Z jejich spolupráce vzniklo přátelství. A když zaměstnanci uniformu odmítli, rozhodl se ji Jobs přijmout alespoň do svého osobního života. Požádal Miyakeho, aby mu navrhl několik černých roláků z jeho kolekce.

Miyake rád vyhověl a Jobs od něj brzy obdržel stovky roláků. Jobsův výběr stejného oblečení ale nebyl jen o podivínském výstřelku. Šlo o snahu o co největší úlevu mozku, aby se mohl soustředit na důležité věci. Steve Jobs pochopil, že čím méně času stráví rozhodováním, tím více času a energie mu zbyde na důležité věci. Stejně jako on i my všichni máme každý den k dispozici omezené množství času a energie. Proto se Jobs rozhodl vypustit z denního plánu rozhodování o oblečení, aby se zbavil toho, čemu se říká „decision fatigue“ – únava z rozhodování.

