iOS 15 u některých iPhonů zlepšuje výdrž, jiným ji však naopak zhoršuje

Když Apple pár dní před vydáním ostré verze vydal RC (Release Candidate) beta verzi iOS 15, testy baterie nedopadly kdovíjak dobře. Ostrá verze má ale jiné označení než RC beta a byla tedy šance, že výdrž baterie bude zlepšena. Výdrži na jedno nabití se na zoubek podíval opět kanál iAppleBytes, a to na zařízeních iPhone SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR, 11 a SE 2. generace. Odkaz na test přikládáme pod odstavec, abyste si na něj mohli udělat obrázek sami. Autor videa dodává, že souhrnný graf výsledků ve videu je chybný. Správnou fotografii naleznete pod článkem.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Začneme jako obvykle iPhonem SE 1. generace, jenž dosáhl na 1730 bodů. Na RC betě to bylo 1700 bodů, na iOS 14.8 potom shodně 1730 bodů. IPhone 6s v tomto směru trochu kopíruje, jelikož obdržel 1750 bodů, tedy shodně jako na iOS 14.8. Na RC betě získal 1600 bodů. Výdrž baterie je tedy oproti RC o něco málo lepší. U iPhonu 7 sledujeme překvapení, jelikož tento model obdržel 2223 bodů. Na iOS 14.8 to bylo 2063 bodů. RC beta nesvědčila, jelikož zde získal jen 1993 bodů. Nutno ale říct, že ani s lepším výsledkem iPhone 7 nedosahuje na skóre iOS 14.7. U iPhonu 8 je to ta samá písnička. 2053 bodů na iOS 15 znamená nárůst téměř o 100 bodů oproti iOS 14.8 a bezmála 200 bodů ve srovnání s RC betou. Na iOS 14.7 ale stále ztrácí téměř 200 bodů. Velkou radost asi nebudou mít vlastníci iPhonu XR. Výsledky RC bety byly oproti iOS 14.8 horší. IOS 15 bodové hodnocení nelepší a byl zaznamenán další propad. U iPhonu 11 jsme mohli na iOS 14.8 vidět skóre ve výši 3123 bodů, které RC beta zlepšila na 3286. Na iOS 15 jsou výsledky téměř totožné, jelikož „jedenáctka“ má 3265 bodů. IPhone SE 2 . generace zaznamenal zhoršení. Na iOS 15 si vysloužil 1958 bodů. Když v něm ale tepal iOS 14.8, bylo skóre 2002 bodů. RC Beta pak přinesla 2015 bodů. Jak jste s baterií na iOS 15 spokojeni?