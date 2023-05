Tamiya představila skutečný vůz inspirovaný legendárním RC autíčkem!

Pokud jste se někdy alespoň vzdáleně zajímali o modelaření, pak je pro vás značka Tamiya známá stejně jako Adidas nebo Coca-Cola. V 80. letech vytvořila Tamiya legendární autíčko na dálkové ovládání Wild One Max, které chtěl každý kluk, který v té době žil. Letos se pak 100 z nich bude mít šanci posadit do skutečného vozu Tamiya Wild One Max, protože přesně na tento počet je omezena výroba skutečných vozů, které Tamiya společně se společností Little Car Company vyrobí. První majitelé obdrží své vozidla začátkem roku 2024 a budou disponovat také takzvaným silničním balíčkem, díky kterému bude možné vozidla legálně řídit na běžných komunikacích v EU a Velké Británii.

Pokud si chcete pořídit skutečnou legendu, pak můžete ještě stále využít registrace do výroby a to přímo zde. Tamiya Wild One Max Launch Edition nabízí skořepinová sedadla Cobra se 4 bodovými pásy, 5″ displej, který je stejně jako veškerá elektronika chráněn proti vodě a bahnu námořní IP specifikací. Nechybí kotoučové brzdy Brembo na všech kolech. O odpružení se starají tlumiče Bilstein s pružinami Eibach. Vůz jezdí na 14″ terénních pneumatikách Maxiss. Délka vozu je 3,5 metrů a šířka 1,8 metrů. Pro milovníky jízdy v terénu je hlavním plusem světlá výška vozu 27 centimetrů a nájezdový úhel 34,1 stupňů.

Když byl samotný vůz inspirován autíčkem na dálkové ovládání, je jasné, že i o jeho pohon se starají baterie a to celkem osm vyjimatelných baterií s celkovou kapacitou 14,4 kWh, díky kterým vůz dosahuje maximální rychlosti 96,5 km/h. Hmotnost vozidla je přibližně 500 kilogramů. Pokud jste tedy měli možnost jezdit před 40 lety právě s tímto autíčkem a chcete si jej dopřát ve skutečnosti, pak není příliš nad čím váhat.