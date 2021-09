Na iPhony zamíří v nové podobě legendární kartičky s Pokémony

Pokud patříte ke generaci, která vyrůstala na konci devadesátých let, určitě se vám nevyhnuly všudypřítomné sběratelské kartičky s Pokémony. Sběratelská hra se jako jedna z mála měla odvahu postavit legendárnímu Magic: the Gathering a uspět. I v současnosti vychází každých několik měsíců nová sada, která hráčům nabízí nové možnosti, jak hru hrát. A zatímco se Magic více méně úspěšně podařilo převést do digitální podoby, Pokémoni se všeobecně populární platformou chlubit nemohli. Proto se není čemu divit, když majitelé značky z japonského Nintenda ohlásili, že se digitální verze Pokémon TCG konečně podívá i na mobilní zařízení. Nově ohlášené Pokémon Trading Card Game Live se představilo ve videu, kde můžete kartičky vidět v akci.

Digitální Pokémoni už nějakých pár let existovaly jako hodně jednoduchý program na osobních počítačích, přesun na mobilní zařízení jim ale zajistí obrovský nárůst hráčské základny. Pokémon Trading Card Game Live bude navíc pokračovat ve šlépějích svého předchůdce s využitím unikátního obchodního modelu. karty si budete moci kupovat samozřejmě za herní měnu, náhodné balíčky ale dostanete i díky využití kódů, které můžete najít v doplňkových balíčcích s opravdovými kartami. I když vydavatel riskuje tím pádem nižší zisky než jeho konkurence, zajišťuje si tak pevnou skupinu hráčů, jež hru již reálně hrají. Kdy se aplikace dostane do App Storu, zatím přesně nevíme, mělo by to ale být již brzy.