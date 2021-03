Na iPhony míří netradiční hra Monkeybox 2. Příběh vám bude vyprávět pomocí kartiček

Vývojáři ze studia TheCodingMonkeys oznámili, že druhá hra z jejich série Monkeybox dorazí na iOS už v polovině dubna. A i tentokrát bude vyžívat netradiční způsob vyprávění příběhu. Zatímco původní Monkeybox: Polaroid využíval fotoaparát hráčova iPhonu k tomu, aby přenesl do hry objekty z reálného světa, pokračování svůj hlavní koncept zcela mění. Namísto skládání polaroidových fotografií nyní vývojáři používají sadu předpřipravených karet. Díky nim budete posouvat příběh odehrávající se na kartách samotných. Vývojáři slibují zcela bezproblémové, intuitivní ovládání. Přístupnost hry ještě zvyšuje fakt, že se příběh odehrává beze slov, pouze pomocí jednoduchých obrázků na kartách. Abyste si udělali lepší představu, podívejte se níže na ukázku z hraní.

Co nejhladčí osvojení hry je důležité k tomu, aby hráči dokázali rychle najet na další rozměr Monkeybox 2, a to ten hádankový. Při volbě jednotlivých karet se totiž musíte dobře rozmyslet nad jejich smyslem, abyste vyřešili problémové situace v příběhu. Ten se totiž hlavní postavu bude snažit neustále zabít. Hra vás provede množstvím zajímavých lokací včetně oceánů, vyprahlých pouští a tajemných jeskyní. O samotném příběhu prakticky nic nevíme, vývojáři zřejmě něchtějí zkazit zážitek hráčů. Ten by měl být dost krátký, zvláště pokud nám nápovědou může být předchozí hra v sérii. Monkeybox 2: Cards! vychází na iOS 15. dubna, předobjednat si ho můžete už nyní.