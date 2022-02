Pokémon GO dostane vlastní edici sběratelských kartiček

Fanoušci Pokémonů se v této době těší z množství vzrušujících novinek. Na konzolích Nintendo Switch ještě ani nestačily zevšednět remaky Pokémon Diamond & Pearl, jen aby před několika týdny mohli hráči vyrazit na další dobrodružství ve zbrusu novém Pokémon Legends: Arceus. Na mobilních zařízeních se přitom stále daří jak nečekaně kvalitnímu Pokémon Unite, tak i léty prověřenému Pokémon Go. Druhá jmenovaná hra nedávno přišla s dalším oznámením, které různé pokémonní světy ještě víc prováže. Fanoušci chytání kapesních příšerek v reálném světě se můžou těšit na speciální edici karetní sběratelské hry Pokémon TCG, inspirovanou právě mobilním fenoménem. K nadcházející expanzi přitom nepřineslo žádné informace kromě balení doplňkových balíčků, které zdobí výjevy z Pokémon Go.

Fotky balíčku přitom lákají na rozdílný počet karet podle toho, v jakém jazyce jsou tisknuté. Zatímco anglická verze (většinou dostupná i v Česku) bude obsahovat deset karet, španělská zřejmě jen šest. I přes protiřečící informace na obalech však zřejmě půjde o krásný dárek pro hráče mobilní hry. Jestli se dočkáme expanze i v nové digitální verzi samotné sběratelské hry také nevíme. Nemůžeme ale uvěřit tomu, že by Nintendo chtělo přijít o podobnou formu krizového marketingu. To, že se samotné kartičky budou propagovat ve hře, jež vydělává každý rok stále neskutečně peníze, je ovšem takřka jistě. Pokud mezi hráče Pokémon Go ještě nepatříte, můžete si hru zdarma vyzkoušet na App Storu.