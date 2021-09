Oceňovaná adventura Night in the Woods konečně dorazila i na iOS

Vývojáři ze studia Finji oznámili mobilní port oceňované adventury Night in the Woods již během loňského října. Od té doby jsme skoro na plán přivést jednu z nejunikátnějších adventur na iOS takřka zapomněli – až doteď. Dočkali jsme se totiž překvapivého vydání hry, bez fanfár a velkých oznámení. Již při původním oznámení se studio podělili o několik desítek vteřin záznamů z hraní. Dalších jedenáct měsíců vývoje tedy snad šlo do vytříbení hratelnosti na dotykových obrazovkách. Sama hra, v jádru hratelnostně klasická adventura s příměsí plošinovkových pasáží, by neměla mít problém s převedením z počítačů a konzolí, kde původně vyšla v roce 2017. Od té doby nashromáždila množství cen, včetně hlavní ceny na Independent Games Festival.

Ve hře se zhostíte role devatenáctileté kočky Mae, která se po neúspěšném studiu vysoké školy vrací do svého rodného městečka. Musí tak chtě nechtě konfrontovat svou minulost, s níž se už původně nechtěla nikdy setkat. Během interakcí se svou rodinou a starými známými ale zjistí, že v na první pohled poklidném městečku se dějí podivné věci. Její pátrání ji pak kromě odhalení tajemství přivede i ke smíření se s vlastní identitou. Hru si můžete již nyní stáhnout z App Storu za přívětivých 149 korun. Za to několikahodinové dobrodružství v malebném prostředí Possum Springs opravdu stojí.