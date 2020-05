Na iPhony konečně dorazila adventura If Found…

Pozoruhodných a až filozofických hříček je na mobilní zařízení minimum a když už se jednou za čas nějaká najde, většinou zapadne i v případě, že se jedná o kvalitní a obohacující titul. V případě If Found… ze stáje Annapurna Interactive se ale naštěstí hře dostává náležitého marketingu a my se za poslední měsíce dočkali řady trailerů a ukázek, které měly za cíl navnadit hráče. Vývojáři však dosud přesné datum vydání tajili a skoro to až po delší odmlce vypadalo, že se hry dočkáme až za několik měsíců. Naštěstí ale tvůrci prolomili ledy a hra oficiálně konečně zamířila do App Storu.

Hry jsou svým způsobem umění, které má stejně jako obrazy a filmy něco předat, popřípadě inspirovat a podnítit nějaké myšlenky. Na mobilních zařízeních tento aspekt bohužel dosud poměrně haproval a pokulhával, především tedy kvůli nenasytným vývojářům, kteří hráli výhradně na mikrotransakce a co nejvíce výdělek a zisk. Přesto se však naštěstí najdou studia, která dělají hry s citem a láskou. Jedním z nich je i Annapurna Interactive a Dreamfeel, kteří spojili síly a rozhodli se obohatit herní svět o další pořádný titul. Tím je If Found…, pozoruhodná kosmická adventura, plná lidských emocí, zvratů, hlubokých otázek a filozofických přesahů. Vývojáři sice dosud poměrně mlžili a předkládali nám jen střípky informací, ale to se nyní mění.

Adventura If Found… totiž oficiálně zamířila do App Storu, když došlo k neočekávanému a poměrně náhlému vydání. A aby toho nebylo málo, hra zamíří také na Steam, kde však vyjde až za několik hodin. Tak či onak, pokud máte v lásce netradiční hříčky, o nichž budete přemýšlet ještě mnoho dní po dohrání a myšlenky na ně vás pronásledují pořádně dlouhou dobu, titul z dílny Annapurna Interactive a Dreamfeel je přesně pro vás. Hru navíc pořídíte za příjemných 129 korun, což je vzhledem k herní době nanejvýš adekvátní a přiměřená cenovka. Rozhodně tedy doporučujeme zamířit na App Store, pár korun obětovat a užít si tento transcendentní a naprosto ojedinělý zážitek.