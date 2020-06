Point-and-click adventura Angelo and Deemon nás zavede do pekla

Chtěli jste si někdy udělat návštěvu pekla, projít si všechny místní zajímavosti a následně natočit virální video? Pokud vás právě tenhle sen již nějakou dobu pronásleduje, máme pro vás skvělou zprávu. Point-and-click adventura s až zbytečně dlouhým názevem Angelo and Deemon: One of Hell of a Quest totiž konečně zamířila na iOS a Android. A jak lze již z názvu usoudit, opět nepůjde o žádné ledajaké dobrodružství. Vývojáři ze Specialbit Studio si totiž potrpí na originalitu, kterou jejich nejnovější počin rozhodně oplývá.

O adventurách informujeme téměř neustále a týden co týden se jich na jablečnou platformu valí desítky. Jen málokterá z nich ale nabízí originální zasazení, lákavý příběh nebo snad decentní herní mechaniky. Naštěstí však stále existují vývojáři, kteří dokáží překvapit a nabídnout něco zajímavého. Zářným příkladem je studio Specialbit, které je přes adventury expert a ve svém portfoliu má samé pikantnosti. K nim se brzy zařadí další zajímavý počin s dlouhým názvem Angelo and Deemon: One of Hell of a Quest, který nabídne epickou výpravu do pekla plnou zvratů, nemrtvých, démonů a virálních videí. Ano, čtete správně, celý příběh totiž staví na tom, že se vypravíte za démonickými přáteli a natočíte si nějaké to video, které následně sdílíte na internetu.

Jak již popis napovídá, Angelo and Deemon staví především na humoru a satiře. Jako blogger Angelo budete mít totiž spoustu příležitostí k důkladnému prozkoumání pekla a zaznamenání toho, co se tam vlastně děje. Problémem však budou nejen démoni, ale i hříšné duše, kterým budete muset chtě nechtě pomoci a vysvobodit je. Konec konců, co byste byli za influencera, kdybyste se nepokoušeli nasbírat pár zhlédnutí a palců nahoru pomocí dobrých skutků. Samozřejmě tak nebudou chybět hádanky, humorné situace a především zajímavý kontrast mezi světem živých a mrtvých. Tak či onak, jsme si poměrně jistí, že by videa zachycují tamní osazenstvo na YouTube příliš neuspěla, především kvůli obchodním podmínkám a narůstající cenzuře. Pokud vás však tato originální hříčka zaujala, zamiřte na App Store a hru si pořiďte.