Na iPhony míří roztomilá AR adventura Farhaven

Pomocí využití technologie rozšířené (nebo také augmentované) reality si místo na výsluní snažilo vydobýt už množství her. Žádná z nich ale zatím nedosáhla takového úspěchu jako stále masivně populární Pokémon Go. To spojilo nostalgii spojenou se sbíráním kapesních příšerek s herní formou prozkoumávání reálného světa, kterou studio Niantic vyvinulo pro svou předcházející hru Ingress. Jiným způsobem využije augmentovanou realitu nadcházející adventura Farhaven. Ta usadí do vašeho reálného okolí celý svůj herní svět. Na rozdíl od zmiňovaných her od Nianticu vás ovšem Farhaven nebude nutit nikam chodit. V dobách celosvětové pandemie vás nechá prožít celý příběh v pohodlí vašich domovů.

Hra je klasickou „klikací“ adventurou. Budete v ní pomáhat čtyřem obyvatelům pohádkové říše Farhaven zachránit jejich svět. Každý ze čtveřice hrdinů reprezentuje jinou vlastnost, ke zdolání překážek a hádanek budete potřebovat jejich inteligenci, sílu, vybavení i trochu kouzel. Hratelnost bude sestávat převážně z jednoduchých hádanek, které by měly zajistit zábavu pro celou rodinu. Cílení na menší hráče dokládá i tvrzení vývojářů z Patch & Path, že hra přinutí děti uklidit si podlahu svých pokojíčků. Augmentovaná realita by totiž na nepořádném povrchu zřejmě nefungovala. Pokud vás Farhaven zaujalo, musíte se pouze ujistit, že máte podporovaný iPhone či iPad s technologií ARKit. Hru si můžete předobjednat v App Storu za 99 korun.