Unikly technické specifikace akční kamery GoPro Hero 10

Stejně jako jsme svědky úniků ohledně iPhonů a dalších jablečných zařízení, jsou leakeři činní i u jiných zajímavých produktů. Jinak tomu samozřejmě není ani u akčních kamerek GoPro, které se řadí v tomto segmentu ke špičce. Již je to téměř od představení GoPro Hero 9 Black. A je tedy jasné, že nástupce v podobě (pravděpodobně) GoPro Hero 10 Black je na cestě. Leakeři v podobě Rolanda Quandta a WinFuture odhalují, s čím by měla novinka dorazit. Vylepšení se má dočkat například senzor, procesor i stabilizace videa.

Budeme-li konkrétní, má GoPro Hero 10 Black uživatelům nabídnout rozlišeni 5,3K při 60 snímcích za sekundu a 4K při 120 fps, což je výrazné zlepšení. Lepší kvalita by měla být k vidění taktéž u fotografií, neboť má novinka od GoPro dostat do vínku hned 23 MPx (GoPro Hero 9 Black nabízí 20 MPx). Pro milovníky zpomalených videí ve vysokém rozlišení má „desítka“ umožnit 240 snímků za sekundu při rozlišení 2,7K, což je také velmi slušné. Výkon fotoaparátu je vylepšen pomocí nového procesoru GP2. Novinka má dorazit také s vylepšenou stabilizací HyperSmooth 4.0, jež naváže na předchozí generace, a má nabídnout stabilizaci podobnou gimbalu. Dále má být vše při starém. Kamera nabídne živé vysíláni v 1080p, vodotěsnost do 10 metrů, RAW formát či SuperPhoto. Zaujala by vás nová GoPro Hero 10 Black těmito specifikacemi?

