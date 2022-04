GoPro Hero 10 Black Bones: kamera která mění pravidla hry FPV dronů

Společnost GoPro právě představila svoji nejnovější kameru s označením GoPro HERO 10 Black Bones. Jedná se o speciální GoPro navrženou pro FPV létání s drony a jak samo GoPro říká, vzali zkrátka to nejlepší z GoPro Hero 10 a dali to do balení vhodného pro FPV. Výsledkem je 54 gramů vážící GoPro, speciálně navržena pro létání na dronu. Používá stejný snímač jako klasická GoPro Hero 10, díky čemuž nabízí až 5,3K rozlišení, a to při FPV! OBraz k vám tedy může putovat v reálném čase bez zpoždění v rozlišení 5,3K a to až se 60 snímky za vteřinu. Pokud se pak spokojíte s 2,7K, mlžete mít až 240 snímků za vteřinu. Kamera nabízí stabilizaci HyperSmooth 4.0 v reálném čase.

Nechybí speciální větrací otvory, aby se kamerka nepřehřívala a také možnost připojení k externímu zdroji napětí, protože sama kamera nedisponuje žádnou baterií, ale využívá energii přímo z dronu. Nechybí mikrofon, ani speciální úchyt pro snadnou montáž na tělo dronu. První lidé, kteří měli již možnost GoPro Hero 10 Bones vyzkoušet mluví o takzvaném „game changeru“ tedy produktu, který mění dosud zažitá pravidla a přináší zcela něco nového. Pokud tedy milujete FPV létání a zároveň si stavíte vlastní drony, pak se na tuto kamerku z dílny GoPro rozhodně vyplatí podívat.

Produkty GoPro si můžete zakoupit přímo zde.