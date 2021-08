Tento web vám pomůže rozjet legendární Windows 95 na Macu

Nostalgie je skvělá věc. Někdo rád vzpomíná na dětství, někdo na filmy z devadesátých let minulého století, a jiní si zase rádi připomenou technologii z té doby. Pokud patříte do poslední jmenované skupiny, můžeme vaší pozornosti doporučit všemi deseti web Emupedia, respektive virtuální operační systém EmuOS, který pro vás na vašem Macu vykouzlí dokonale věrohodné prostředí operačního systému Windows 95 téměř se vším, co k němu patří.

Okamžitě po spuštění webu EmuOS budete mít pocit, že jste se ocitli zpět v devadesátých letech, a že sedíte u svého starého počítače. Web vám totiž po svém prvním spuštění ve vší parádě naservíruje téměř dokonalou simulaci spouštění starého osobního počítače. Poté vás uvítá charakteristická windowsovská plocha, zaplněná všemi možnými ikonami. Kromě klasických windowsovských a dosovoských programů, jako je třeba legendární hra Wolfenstein, staré dobré hledání min, první Tomb Raider nebo třeba Winamp zde najdete i novější záležitosti, jako je například Minecraft, Discord, populární hra Agar.io a další. Najdete zde ale třeba také DOSBox, v jehož prostředí si můžete okamžitě zahrát některou z desítek starých DOSovských her. Téměř všechny položky jsou do velké míry dobře ovladatelné a opravdu ve vás vyvolají nostalgické vzpomínky na „dobu windowsovskou“, jen je z pochopitelných důvodů potřeba počítat s tím, že se nejedná o plnohodnotné kopie daných programů, takže někdy se můžete setkat s těžkostmi ohledně spouštění, ovládání, nebo opouštění příslušného programu.

Cílem projektu Emupedia je poskytnout uživatelům pro vzdělávací účely přístup k obsáhlému a pokud možná co nejlépe fungujícímu archivu her a dalšího softwaru z minulosti. Tvůrci projektu si dávají záležet na tom, aby vše potřebné zpřístupnili uživatelům online a v co možná nejpřívětivějším uživatelském rozhraní. Pokud se o projekt Emupedia zajímáte z pohledu vývojáře, vše potřebné najdete také na GitHubu.

Projekt Emupedia si můžete vyzkoušet zde.