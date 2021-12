GoPro HERO 10 vs iPhone 13 Pro: Podívejte se, která kamera natáčí lépe

Byly čásy, kdy by srovnání kamery a telefonu bylo něco zcela nemyslitelného. Vše se však mění a poslední roky jsou iPhony zcela důstojným zástupcem fotoaparátů a kamer, které snesou srovnání prakticky s čímkoli, co vás jen napadne. Tím zřejmě nejpoužívanějším zástupcem kamer pro běžné uživatele je pak GoPro, která navíc poslední dobou představuje každý rok nový model a to navíc stejně jako Apple na podzim. Srovnání iPhone 13 Pro a GoPro HERO 10 je tedy zcela na místě a postaral se o něj známý YouTube kanál AuthenTech – Ben Schmanke. Podívejte se sami, jak iPhone 13 Pro obstál ve srovnání s GoPro HERO 10 a zda se vůbec ještě vyplatí pořizovat si akční kameru, když už máte iPhone. Prozradím vám, že iPhone obstál skutečně velmi dobře a v některých směrech GoPro neměl problém porazit.

Je však stále důležité pamatovat i na fakt, že zatímco GoPro je odolná kamera, která díky své konstrukci přežije nějaký ten pád a hrubší otřes, iPhone je pořád primárně telefon, který není určen na extrémní použití. Navíc je potřeba brát v potaz také fakt, že pokud nedej Bože přijdete o GoPro, nic tak zásadního kromě pár záběrů a vyhozených peněz se nestane. V případě, že někde uprostřed hor přijdete o telefon, může to být opravdu nebezpečné, obzvlášť v nějaké situaci, ve které budete potřebovat přivolat pomoc. Vždy je tedy lepší mít na záběry GoPro a telefon používat primárně na focení a natáčení v případě, kdy je to bezpečné a nehrozí, že se mu něco stane.