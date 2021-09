GoPro HERO 10: nejlepší akční kamera na světě se dočkala nové generace!

Tak, jak GoPro avizovalo, tak taky dnes učinilo a světlo světa spatřila nová GoPro HERO 10. Novinka nabízí jak je již tradičně zvykem řadu drobných vylepšení, s tím, že nějaké dramatické změny, například co se designu týká jsme se letos nedočkali. Čím však mohu uklidnit všechny majitele „devítky“ je fakt, že baterie z předchozí generace jsou s verzí HERO 10 plně kompatibilní. Stejně tak zůstávají kompatibilní také Camera Media Mod a Max Lens Mod. Samozřejmostí je pak kompatibilita se všemi držáky GoPro, které máte doma z předchozích verzí kamer. Novinky, které HERO 10 přináší se týkají především vylepšení kvality záznamu jako takového. Celá kamera se soustředí na to, aby byl záznam co nejkvalitnější a zejména nejplynulejší a to i při vysokém rozlišení.

Fotogalerie GoPro Hero 10 1 GoPro Hero 10 2 GoPro Hero 10 3 GoPro Hero 10 4 +3 Fotek GoPro Hero 10 5 GoPro Hero 10 6 Vstoupit do galerie

Nově je možné natáčet v rozlišení 5,3K při 60 snímcích za vteřinu nebo při rozlišení 4K až při 120 snímcích za vteřinu, což je oproti předchozímu modelu výrazné zlepšení, protože HERO 9 zvládala 4K pouze při 60 snímcích a 5,3K dokonce pouze při 30 snímcích za vteřinu. Lepší kvalita bude znát i u fotografií, kde nově využijete 23megapixelový snímač, oproti předchozímu 20 megapixelovému. Pro milovníky zpomalených videí ve vysokém rozlišení umožňuje „desítka“ zachytit až 240 snímků za sekundu při rozlišení 2,7K. Výkon fotoaparátu je vylepšen pomocí nového procesoru GP2.

Novinka přináší také stabilizaci HyperSmooth 4.0, která je oproti předchozí generaci této stabilizace opět mnohem pokročilejší a je v podstatě rovna pokročilým gimbalům. GoPro HERO 10 dále nabízí možnost živého vysílání v rozlišení 1080p, voděodolnost bez krytu do 10 metrů hloubky, natáčení a focení do RAW formátu nebo například funkci SuperPhoto.

Kamery GoPro si můžete zakoupit přímo zde.