Šetření nákladů. Asi takto by se dal popsat údajný krok Applu, jenž změnil dlouho zaběhlé standardy. Podle zahraničních zdrojů Apple změnil způsob výroby fotoaparátů u iPhonů. Nově totiž mají dodavatelé a partneři Applu vyrábět každý fotoaparát samostatně. Do nynějška přitom platilo, že Apple objednával čočky dohromady a již smontované do celku, který má být posléze umístěn na zadní stranu zařízení.

Zpráva konkrétněji uvádí, že ještě do loňského roku vyráběly objektivy fotoaparátů pro iPhone společnosti jako LG InnoTek, Sharp a O’Film předem smontované. „Až do loňského roku platilo, že společnost Apple zakoupila moduly dvojitých a trojitých kamer od svých dodavatelů LG InnoTek, Sharp a O’Film, které byly předem sestaveny. Nyní však tyto kamerové moduly pořizuje jednotlivě a úlohu montáže zadává společnosti Foxconn. Opatření se provádí za účelem úspory nákladů.“ V rámci příprav na tuto úlohu Foxconnu partner Applu obdržel nové kontrolní zařízení od jihokorejské firmy Hyvision System. To zkontroluje, zda jsou objektivy kamer správně zarovnány, jelikož i drobné odchylky mohou mít za následek drastické snížení kvality obrazu. Dikce zahraničních zpráv je tedy jasná. Není ovšem zřejmé, zda se tento proces děje i u fotoaparátů pro nadcházející modely. Možná se to dozvíme časem.