5 nejlepších novinek ve Fotoaparátu v iOS 14

S příchodem nových iPhonů 11 a 11 Pro (Max) jsme se dočkali přepracování nativní aplikace Fotoaparát. Tohle přepracování se však týkalo pouze zmíněných vlajkových modelů a starší zařízení měla stále k dispozici starou a prakticky nic neumějící verzi této aplikace. S příchodem iOS 14 se však tohle změnilo a přepracované aplikace Fotoaparát se nově dočkaly také o generaci starší iPhony, tedy XR a XS (Max), společně s iPhonem SE (2020). Kromě toho jsme se v iOS 14 dočkali hned několika nových a skvělých funkcí, které s Fotoaparátem souvisí. Pokud tedy vlastníte jedno z výše uvedených zařízení, tak pokračujte ve čtení – ukážeme si 5 zajímavých tipů ve Fotoaparátu v iOS 14. Všeobecně se tyto tipy budou týkat především iPhonů XS a novějších.

Režim QuickTake

Pokud jste ve starších verzích iOS potřebovali rychle něco natočit, tak bylo třeba složitě otevřít fotoaparát, přepnout se do režimu Video, a až poté začít natáčet. Než jste tedy stihli nějaký moment rychle zaznamenat, tak byl s největší pravděpodobností fuč. S příchodem iPhonů 11 jsme se ale dočkali přidání skvělé funkce QuickTake, o které bohužel ví strašně málo lidí. Tato funkce se stará o to, že dokáže prakticky ihned po spuštění aplikace Fotoaparát začít nahrávat video. Stačí pouze, abyste podrželi prst na tlačítku spouště, čímž započne nahrávání videa. Poté můžete prst z displeje zvednout, čímž se nahrávání ukončí, anebo můžete přejet prstem směrem doprava na zámeček, čímž se nahrávání uzamkne a bude nadále pokračovat i bez prstu na displeji. Až tedy budete někdy chtít něco rychle natočit, vzpomeňte si na QuickTake. Kromě zmíněného postupu můžete QuickTake spustit také přidržením tlačítka pro snížení hlasitosti.

Zdroj: Fotoaparát v iOS 14

Focení sekvence tlačítkem hlasitosti

V odstavci výše jsem se zmínil o funkci QuickTake, kterou můžete aktivovat podržením tlačítka spouště. Ti bystřejší z vás ale ví, že ve starších verzích iOS sloužilo podržení spouště pro focení sekvence. Jakým způsobem tedy můžete v rámci iOS 14 fotit sekvenci, když se při přidržení spouště aktivuje QuickTake? Vcelku jednoduše – můžete si totiž nastavit, aby se sekvence začala zaznamenávat při podržení tlačítka pro zvýšení hlasitosti. Prvně ale samozřejmě tuto funkci musíte aktivovat. Stačí přejít do Nastavení, kde sjeďte níže a otevřete kolonku Fotoaparát. Tady nakonec stačí funkci s názvem Sekvence tlačítkem zesílení zvuku aktivovat. Nyní, kdykoliv budete chtít spustit sekvenci, tak stačí přejít do aplikace Fotoaparát a podržet tlačítko pro zvýšení hlasitosti. V tlačítku spouště se poté zobrazí, kolik fotografií již bylo vyfoceno.

Kvalita nebo kvantita

Apple se s příchodem iOS 14 chlubí všemožnými novými funkcemi, které můžeme na vlastní kůži testovat již po dobu několika týdnů. Kromě toho ale jablečná společnost uvádí, že je nově spuštění aplikace Fotoaparát a pořízení prvního snímku až o 25 % rychlejší. Pořizování vícero fotek za sebou je poté rychlejší o 90 % a pořizování vícero portrétů za sebou je rychlejší o 25 % – tato zrychlení jsou samozřejmě skvělá v případě, že potřebujete rychle něco zaznamenat. Ještě rychlejší však může být Fotoaparát díky funkci Upřednostnění rychlého pořizování snímků, která je defaultně aktivní. Tato funkce tedy svým způsobem upřednostňuje kvantitu před kvalitou. Pokud je tato funkce aktivní, tak na druhou stranu iPhone fotografie na pozadí tolik neupravuje a výsledky tak mohou být horší. Jestliže chcete upřednostnit kvalitu před kvantitou, tak přejděte do Nastavení -> Fotoaparát, kde funkce Upřednostnění rychlého pořizování snímků deaktivujte.

Fotografie v 16:9

Jak už jsem zmínil výše, tak s příchodem iPhonů 11 a 11 Pro (Max), a potažmo s příchodem iOS 14, jsme se dočkali přepracování nativní aplikace Fotoaparát. V rámci ní si konečně můžeme jednoduše nastavit využití tmavého režimu, kromě toho poté nechybí možnosti pro ovládání LED blesku či pro změnu poměru stran. Klasicky Fotoaparát na iPhonu fotí v poměru 4:3, což samozřejmě ve většině případech vyhovuje. Někdy je ale nutné vyfotit fotku ve formátu 16:9 – v tomto případě jste ve starších verzích iOS museli přejít do Fotek a fotografii zde upravit. Nově je však možné přepnout poměr stran ze 4:3 na 16:9 přímo ve Fotoaparátu. Stačí po displeji přejet prstem zdola nahoru, a poté níže klepnout na 4:3. Poté se rozbalí menu, kde nakonec klepněte na 16:9. Kromě těchto dvou zmíněných poměrů stran je k dispozici ještě Čtverec (tzn. poměr 1:1). Berte na vědomí, že při využití 16:9 dochází ke klasickému ořezu z 4:3, takže dojde ke snížení megapixelů fotografie.

Zrcadlení předního fotoaparátu

Jestliže na vašem iPhonu vyfotíte fotografii pomocí přední kamery, tak ihned po vyfocení dojde k překlopení této fotografie, což se děje především proto, aby byla zachována autentičnost a „pravost“ fotografie (podobná situace nastává když se díváte do zrcadla). Ne každému však tohle automatické překlopení fotografie po vyfocení vyhovuje. Mnoho jedinců ve starších verzích iOS jednoduše po vyfocení footgrafie přešlo do Fotek, kde určitý snímek překlopili nazpět. Nyní si však konečně můžeme automatické překlopení (de)aktivovat. V tomto případě stačí, abyste přešli do nativní aplikace Nastavení, kde níže klepněte na možnost Fotoaparát. Jakmile tak učiníte, tak už jen stačí (de)aktivovat možnost Zrcadlit přední fotoaparát. Pokud nechcete, aby se fotografie po vyfocení přední kamerou automaticky překlopila, tak funkci aktivujte.