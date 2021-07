5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (30. 7. 2021 – 2. 8. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Statečné srdce

William Wallace je malý chlapec a žije se svým otcem v rodném Skotsku. Skotský král zemřel, Skotům vládne anglický král Edward I., krutý pohan zvaný dlouhán, který si podmanil skotskou šlechtu a ty, kdo se stavěli na odpor, pověsil. Williamův otec s ostatními Skoty, kteří se nechtějí smířit s krutou vládou, se snaží vymyslet jak žít lépe a bojovat proti anglické vládě. Jednou přivezou Williamova otce mrtvého. Po pohřbu si pro Williama přijede jeho strýc Argy, který ho hodlá vychovat a dát mu vzdělání… William se vrací do rodné vesnice jako dospělý muž, právě když se koná svatba. Williama hned pozná jeho kamarád z dětství Hamish Campbell a dívka Murron MacClannoughová, která mu při pohřbu jeho otce vtiskla do ruky květ bodláku. Hamish se s Williamem dá hned do soubojů, William vyhraje a také se zakouká do Murron. Zábava je v nejlepším, ale zkazí ji příjezd šlechtice, který hodlá využít právo první noci. což uzákonil král Edward I. aby šlechta měla z jeho vlády nějaké potěšení. Večer se William zastaví u MacClannoughových a žádá rodiče, aby s ním pustili Murron ven. Dlouho si povídají a při loučení podá William Murroně kus látky, v níž si schovával celá léta květ od ní… Druhý den přijede pro Williama Murronin otec MacClannoudh, aby s nimi jel na tajné shromáždění, ale William odmítne. Chce jen v klidu žít a rovnou se ptá, zda mu dá Murron za ženu. Otec však nesouhlasí, ale William s Murron se vezmou tajně, aby se o ni nemusel dělit se žádným vykonavatelem práva první noci… Murron je další den napadena vojáky, velitel se ji pokusí znásilnit, ale William ji pomůže a posadí ji na koně s tím, že se sejdou na jejich místě v lese. Murron však vojáci chytí, než stačí odjet z vesnice, připoutají ji ke kůlu a odsoudí za napadení královských vojáků. Velmož jí podřízne krk. William na ni zatím čeká, a když nepřichází, vydá se zpět do vesnice. Tam už na něj čekají vojáci. William za pomoci ostatních Skotů vojáky přemůže a velmože zabije. Po tomto boji se k Williamově skupině přidávají i další skotské klany, které už také nechtějí žít v pod vládou krutého anglického krále. Začnou válčit proti Angličanům a těm, kdo králi slouží. William se stává jejich vůdcem…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Pobřeží hlídka

Mitch (Dwayne Johnson) je chlap jako hora se silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho (Zac Efron), bývalého úspěšného olympionika, kterému sláva natolik stoupla do hlavy, že si po nekonečné sérii průšvihů musí pod Mitchovým velením jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných prací. Matt má však ego stejně silné jako bicepsy a ani takové varování osudu nebere moc vážně. Místo bdění nad plážovými povaleči bez uzardění zírá do výstřihu dalšího nováčka v týmu, nádherné ale odtažité Summer (Alexandra Daddario). Za jiných okolností by si ho Mitch asi podal, jenže teď na to nemá čas, protože se mu na pláži začaly kupit problémy. Tu moře vyplaví pytlíček s drogami, tu mrtvolu… A protože místní policie vše bohorovně přehlíží, vydá se parta plavčíků na trestnou výpravu, která nemůže skončit dobře, pokud jeden z jejích členů nepřestane všechno sabotovat.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Zabiják & bodyguard

Kdysi špičkový bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) dostane nový úkol – musí se postarat o svého úhlavního nepřítele, nájemného zabijáka Daria Kincaida (Samuel L. Jackson). Je totiž klíčovým svědkem u mezinárodního soudu a jedinou šancí na usvědčení obávaného východoevropského diktátora (Gary Oldman) ze zločinů proti lidskosti. Čeká je šílená 24hodinová cesta z Londýna do Haagu, při níž jim nejenže jde stále někdo po krku, ale hlavně by se nejradši povraždili navzájem.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Tajemství jejich očí

Vyšetřovatelé FBI Jessica a Ray jsou sehraní, jsou si blízcí a jejich společná kariéra je na vzestupu. Nový případ s nimi ale pořádně zamává a do duší jim nesmazatelně vypálí cejch bolesti. Dostanou za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici a na místě zjišťují, že mrtvá dívka je Jessinou nezletilou dcerou. Další zděšení následuje. Přestože se podaří najít a zadržet podezřelého, případ se zhroutí, údajný vrah zůstává na svobodě a mizí neznámo kam. Po třinácti letech posedlého pátrání na vlastní pěst objeví Ray nové vodítko, jež by mohlo přinést vyřešení případu. Do objevené stopy se zakousne a zároveň vyvíjí nátlak na státní návladní (Nicole Kidman), aby mu pomohla dotáhnout vyšetřování do konce. Někteří jsou při tom ochotní zajít dál než ostatní. Nikdo však není připravený na šokující tajemství, které se nakonec objeví.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Assassin’s Creed

Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v minulosti. Callum se díky Animusu propojí se svým prapředkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. století. Jmenuje se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už několik století vede skrytou válku s řádem templářů, svým odvěkým nepřítelem. Tajná organizace asasínů se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se templáři s pomocí inkvizice zmocnili mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje. A právě tento artefakt je podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

