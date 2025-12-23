Nejlepší vánoční filmy na OnePlay

OnePlay lze označit za jakýsi zlatý fond vánočních filmů. Vybere si zde skutečně každý a naleznete zde jak české klasiky, tak i novější pohádky.
Nesmrtelná teta
Závist skvěle ztvárněna Jiřinou Bohdalovou (jediná filmová role, která jí vynesla Českého lva) zavítá do království, kde si omotá kolem prstu kvůli neuvážené sázce Rozumu a Štěstí krále. Zvítězí rozum?
Láska nebeská
Klasická americká romantická a skvěle obsazená komedie, která sleduje příběhy několika lidí před Vánoci, kteří se snaží najít lásku.
Karlík a továrna na čokoládu
Slavný výrobce čokolád Willy Wonka rozmístí po celém světě do svých čokolád celkem pět zlatých kupónů. Kdo je najde, může přijít za Wonkou do továrny. Na jednoho pak čeká zvláštní odměna, o které se nikomu ani nesnilo.
Anděl Páně
Veleoblíbená česká pohádka, která sleduje příběh anděla (matly) Petronela, který kvůli své drzosti a laxnosti půjde na zem jako nejubožejší z ubohých s úkolem napravit hříšníka. Najdete zde i rovněž velmi povedený druhý díl.
Dívka na koštěti
Saxána se dostane do světa lidí, kde hledá vývar z babského ucha, aby se nemusela nikdy vrátit domů.
Lucie, postrach ulice
Lucii, malé holce předškolního věku ze sídliště, se připletou do života dva formeláci. Malej a Velkej. S nimi zažívá různá dobrodružství, ale také problémy. Najdete zde i druhý díl A zase ta Lucie.
Princ a Večernice
Princ během nepřítomnosti svého otce krále „provdá“ své tři sestry. Vydá se do světa najít své švagry a svou milou Večernici. Cestu mu ale kříží hrozivý Mrakomor.
S tebou mě baví svět
Komedie století, která sleduje tři kamarády, kteří nehodlají udělat svým ženám radost, a berou na horskou chatu všechny své děti. Film, který není třeba nikomu představovat.
Tři oříšky pro Popelku
Naprostá vánoční klasika, kterou si miliony lidí o Vánocích pustí. Pokud ji zrovna v televizi nezastihnete, můžete si Popelku pustit na OnePlay.