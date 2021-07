V novém mobilním RPG si procvičit reflexy u pinballových mašin

Na mobilní zařízení s iOS již brzy dorazí originální RPG World Flipper od vývojářů že studia Cygames (Granblue Fantasy). K přístupu do hry byla spuštěna předregistrace a na počest této události uvolnilo studio i speciální ukázku, ve které hru představuje.

Z traileru na vás hned dýchne nostalgie spojená s pixelovou grafikou, která odkazuje na japonské hry na hrdiny ještě z dob šestnácti bitových konzolí. Podobnost s kultovními klasikami sice u vizuálního stylu hry nekončí, World Flipper se ale od takových svých předchůdců odlišuje originálním soubojovým systémem. Nečekejte dlouhé přemýšlení u tahových soubojů, ani vodění vašich postaviček po bojišti v reálném čase. Na místo toho dostanete příležitost si procvičit své reflexy ve virtuální verzí starých dobrých pinballů.

Ačkoli ale hra inovuje v oblasti soubojových systému, ostatní její součástí už jedou po bezpečnější stopě. Jak to bývá už u podobných free to play titulů zvykem, dostanete možnost sbírat jednotlivé hrdiny rozdělené do různých výkonnostních úrovní. Takto získané postavy pak už klasicky levelujete a rozvíjíte v různých stromech schopností. Ke hraní hry se můžete již nyní předregistrovat na App Storu. Čekání na plnou verzi World Flipper nebude nikterak dlouhé. Zahrát si ji bude moci již 11. srpna. Hra bude zcela zdarma, bude ale obsahovat mikrotransakce.